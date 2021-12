Clip: Thót tim khoảnh khắc xe tải đâm vào 2 người say rượu dìu nhau đi trên đường

Your browser does not support HTML5 video.

Clip xe tải đâm 2 người say rượu đi sát lề đường (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Theo clip camera nhà người dân ghi lại cảnh 2 người đàn ông dìu nhau đi bộ trên đường bất ngờ bị một xe tải tài xế không chú ý đã đâm sang làn chạy ngược chiều đâm trúng vào 2 người đàn ông đi trên đường.

Hậu quả khiến 2 người đàn ông bị ngã xuống đường, 1 người đi bên ngoài bị thương nặng bất tỉnh ngay tại chỗ, một người bị rơi xuống cống may mắn chỉ bị thương nhẹ. Đáng nói, dân mạng vô cùng hoảng hốt bởi nếu tài xế xe ben không kịp phanh thì chắc chắn người đàn ông mặc áo xám sẽ bị bánh xe cán qua người.

Sau khi clip được đưa lên mạng đã thu hút rất nhiều lượt xem và quan tâm của người dân. Nhiều người cảm thấy bức xúc khi nam tài xế xe tải đã điều khiển xe quá bất cẩn, đi sai làn đường, không chú ý quan sát dẫn đến sự việc hi hữu. Một vài bình luận từ phía cư dân mạng:

"Bị đâm cho ngã rúi rụi, sấp mặt cho thế kia, tai bay vạ gió rơi vào đầu, không chết thì cũng thành tật, rồi ốm đòn viện phí, mất sức lao động."

"Đi sát vỉa hè như thế kia rồi mà vẫn bị đâm trúng. Đúng là bó tay với ông tài xế xe tải đấy!"

"Dù nạn nhân say rượu hay không, chưa quan tâm, xe chạy kiểu thế cứ phải đền nặng vào."

"Thế mới nói đi đường các bác tài làm ơn chú ý, tập trung cao độ vào dùm chứ người ta đi sát lề đường rồi không thể nói 2 người đó sai được."

Hiện vẫn chưa rõ thời gian và địa điểm xảy ra sự va chạm giao thông trên. Vụ việc vẫn đang khiến dân mạng tranh cãi.