Clip xe bồn va chạm với siêu xe bạc tỷ khiến dân mạng tranh cãi ai đúng ai sai? (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Vụ việc được người dân ghi lại cảnh va chạm giữa xe bồn chở bê ông và siêu xe Porsche

Theo một số người dân cho biết 2 chiếc xe đều rẽ để di chuyển sau đó bất ngờ xảy ra va chạm. Chiếc xe Porsche bị ép vào dải phân cách giữa.

Rất may mắn sau vụ va chạm không ai bị thương, tuy nhiên chiếc xe Porsche bị hư hỏng nặng.

Được biết, Porsche là một trong những thương hiệu xe ô tô nổi tiếng nhất hiện nay có nguồn gốc từ công ty sản xuất ô tô thể thao hạng sang của Đức. Giá những chiếc xe này giao động từ 3 tỷ đến hơn 11 tỷ đồng.

Đoạn clip đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dân mạng và gây ra một cuộc tranh cãi dữ dội để tìm ra ai đúng ai sai trong vụ va chạm này. Một vài bình luận từ phía cư dân mạng:

"Xe con chắc định núp nhờ xe bồn chắn đường hộ nhưng không ngờ xe bồn cua gắt quá nên dính."

"Một cú điền chỗ trống đáng đồng tiền bát gạo của em siêu xe."

"Qủa này xe cam sai rồi đáng ra phải đi phía sau và cách 1 khoảng để còn biết đường né tránh chứ!"

"Sao lúc rẽ tài xế không còi lên nhỉ?"

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ