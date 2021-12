Your browser does not support HTML5 video.

Clip cô lao công nghèo bị xe ô tô con cán ngang người, kéo lê một đoạn dài đến nguy kịch (Nguồn: FB)

Ngày 16/12, trên nhiều trang fanpage có lượng theo dõi khủng tại Việt Nam bất ngờ chia sẻ đoạn clip một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người phụ nữ đang nguy kịch tại bệnh viện.

Theo lời kể của nhân chứng cùng trích xuất từ camera an ninh ghi lại cho thấy, sự việc xảy ra vào khoảng 23h tối ngày 15/12, một chiếc xe ô tô 7 chỗ hoán cải để chở hàng đã đâm trúng một người phụ nữ được cho là lao công ở sát vỉa hè tại địa chỉ số 866 đường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Sau khi đụng trúng người phụ nữ, tài xế xe ô tô đã nhanh chóng điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường để mặc nạn nhân nằm bất tỉnh trên đường. Được biết, nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó trong tình trạng chấn thương sọ não, tụ máu, bác sĩ tiên lượng xấu.

Một số nguồn tin khác cho hay xe ô tô gây tai nạn rồi bỏ trốn thuộc dòng Innova, đặc điểm nhận dạng: xe đời cũ, màu bạc, sau khi gây tai nạn bị vỡ nhựa phía trước đầu xe bên phải. Ba đờ sóc trước bung bật cuốn ở gầm xe. Chạy hướng từ ngã tư Lạc Trung - Đê Nguyễn Khoái.

Ngoài ra, hoàn cảnh nhà cô lao công cũng vô cùng khó khăn, các con còn đang đi học. Hiện vụ việc đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin ngay khi có kết luận từ cơ quan chức năng.