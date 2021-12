Dân mạng bấn loạn trước màn dance của Yoona (SNSD) và Junho (2PM) tại MBC Gayo Daejejeon 2021

Tối ngày 31/12, trước thềm năm mới 2022, lễ trao giải thường niên MBC Gayo Daejejeon đã chính thức diễn ra. Chương trình năm nay lấy chủ đề TOGETHER (tạm dịch: Cùng nhau) với sự tham gia của dàn nghệ sĩ, nhóm nhạc đình đám nhất KPOP hiện nay như MAMAMOO, Red Velvet, OH MY GIRL, Brave Girls, ASTRO, NCT 127, NCT DREAM, NCT U, THE BOYZ, Stray Kids, ITZY, STAYC, aespa, Lee Moojin và IVE...

Dàn cast đình đám của MBC Gayo Daejun năm nay

Cặp đôi Yoona (SNSD) và Junho (2PM) đảm nhận vai trò MC dẫn dắt lễ trao giải. Đáng chú ý, Yoona và Junho đã có sân khấu đặc biệt tối nay trên sân khấu MBC Gayo Daejun với màn trình diễn nhảy trên nền nhạc bản tình khúc nổi tiếng 'Señorita' của bộ đôi Shawn Mendes và Camila Cabello. Đúng như dự đoán Yoona và Junho đã khuấy đảo không khí sân khấu cuối cùng của năm, khiến khán giả như ngộp thở trước visual nữ thần - nam thần cùng khả năng nhảy siêu đỉnh.

Nhan sắc đỉnh cao của Yoona và Junho

Được mệnh danh là nữ thần nhan sắc hàng đầu Hàn Quốc, mỗi lần xuất hiện Yoona luôn trở thành đề tài bàn tán rôm rả trên các diễn đàn cộng đồng. Diện trang phục đỏ tươi tôn làn da trắng sứ, mái tóc dài đen uốn gợn sóng cùng điệu nhảy gợi cảm khiến Yoona sexy hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, nam thần Yunho cũng không làm fan thất vọng khi phô được hết vẻ đẹp nam tính, nương bạn diễn tạo nên một phần trình diễn hoàn hảo.

Loạt khoảnh khắc "động chạm" của Yoona và Junho khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên

Một vài bình luận từ phía cư dân mạng:

"Chết mất thôi. Sự kết hợp quá ư là sexy với visual xuất sắc của 2 con người này!"

"Trời đất ơi, ai cứu con, 2 anh chị đỉnh không chịu được, thề ai xem cảnh này mà không hú hét tôi phục luôn, nãy giờ cày chục lần rồi mất, idol Yoona mãi mận."

"Đang ngồi học nhưng em và con nhỏ bạn xin cô 3 phút để hú hét hết cỡ vì chị Na quá là sexy đó trời. Visual 2 anh chị mở màn làm điên đảo chúng sinh, sự trở lại của center Young đúng là đỉnh của chóp luôn trời ơi. Chết trong sự xinh đẹp của Im Yoon Ah."

"Mặc dù mình là fan cứng của chị nhưng mình phải công nhận là chị mình đỉnh quá ạ, trời ơi bao nhiêu năm đi chăng nữa thì Im Yoona mãi đỉnh huhu chị ơi em yêu chị."

"MC mở màn thôi mà khét quá, yêu cầu 2 vị MC này đứng yên hoặc bắt cái ghế ngồi luôn ở góc nào đó trên sân khấu từ đầu tới cuối cho chúng tôi ngắm chứ stream mà cứ hóng dàn MC ra giới thiệu."