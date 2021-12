Thông tin trên ZingNews, ngày 24/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Tuấn An (SN 2002) về tội Giết người.

Hiện trường vụ án nam sinh 2k2 FPT sát hại bạn gái 2k2

Được biết, nạn nhân là em H.T.N.H (SN 2002, địa chủ thường trú tại huyện Hoài Đức) có quan hệ tình cảm với An. Thời gian gần đây, cả hai thường xuyên cãi vã, mâu thuẫn. Tối 22/12 vừa qua, An chuẩn bị sẵn hung khí, đứng chờ em H. ở thôn Cao Trung, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức.

Khoảng 22h30 cùng ngày, H. đi làm từ quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) về nhà, đến địa điểm trên thì bất ngờ bị An chặn đường, dùng dao đâm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngay khi phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã khống chế đối tượng và trình báo lên Công an huyện Hoài Đức. Bị can cũng bị lực lượng chức năng bắt giữ ngay tại hiện trường.

Nội dung sự việc được dân mạng lan truyền

Đông đảo cư dân mạng vô cùng phẫn nộ với hành động dã man của nam sinh khiến em H. phải ra đi quá sớm. Một số nguồn tin trên Facebook cho hay, An là sinh viên trường Đại học FPT, trong khi đó, H. cũng đang theo học tại khoa Kinh doanh Quốc tế - Học viện Ngân hàng.

Dân mạng nhanh chóng truy tìm ra Facebook kẻ sát nhân

Một vài bình luận từ phía cư dân mạng:

"Thương bạn vì tuổi đời quá trẻ, bao ước mơ, hoài bão đang dang dở thì phải dừng lại, thôi thì bạn hãy yên nghỉ, luôn phù hộ cho gia đình chị nhé."

"Yên nghỉ nhé cô bé, ở thế giới bên kia em sẽ là cô gái mạnh mẽ hạnh phúc và được yêu thương chở che. Mọi người sẽ cầu nguyện cho em những điều tốt đẹp và ngọt ngào nhất."

"Thực sự quá sợ hãi, chỉ vì một chút mâu thuẫn trong chuyện tình cảm mà cả hai đều phải trả giá đắt. 2k2 tuổi còn trẻ mà suy nghĩ dại dột quá."

"Đau lòng hơn là giết đi người mình từng yêu thương và bạn 3 năm cấp 3, 1 hành động vô cùng tội lỗi và cần phải trả giá thật đấy."

Hiện vụ việc đang nhận được sự quan tâm từ dư luận. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin về sự việc ngay khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.