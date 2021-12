Đạo diễn 'Snowdrop': Jisoo hợp vai nữ chính đến mức phải 'đe dọa' nữ thần thượng nhận vai

Trong họp báo drama "Snowdrop" ngày 16/12, khi được hỏi về buổi casting, đạo diễn Jo Hyun Tak chia sẻ:

"Ban đầu chúng tôi không có chủ ý casting Jisoo, bởi vì kịch bản lúc đó vẫn đang được viết, và rất khó tưởng tượng Youngro (tên nữ chính) là người như thế nào, và diễn viên phải là người hoàn thiện nhân vật. Vậy nên chúng tôi chưa từng có kế hoạch chọn một diễn viên tân binh."

"Thế nhưng nhìn thấy Jisoo, chúng tôi đều nghĩ ngay rằng, đó chính là Youngro, vai diễn được quyết định ngay lập tức. Tôi không chắc Jisoo còn nhớ không nhưng tôi cảm thấy mình đã nói với cô ấy bằng giọng điệu đe dọa rằng cô ấy phải nhận vai này. Tôi không giấu được mong muốn của mình và liên tục bám víu cô ấy rằng hãy nói với công ty là em sẽ nhận vai này đi!".

Không ít cư dân mạng vô cùng thích thú trước chia sẻ của nam đạo diễn khi phải mời bằng được Jisoo, một trong 4 thành viên Black Pink, nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất thế giới hiện nay vào vai nữ chính. Một vài bình luận bày tỏ:

"Tự nhiên đọc tới đây mà thấy hơi xúc động, cũng nhờ có đạo diễn nhìn ra được tiềm năng của Jisoo để rồi hối thúc ẻm đi nói với YG để rồi bây giờ có một nữ diễn viên tên Kim Jisoo được ra mắt. Càng đọc thì lại càng thấy thương em nhà mình khôn xiết, chịu bao nhiêu tiếng oan, búa rìu dư luận và từ ngày nhận vai đến khi phim sắp chiếu thì không ngày nào Jisoo và fan của ẻm được yên ổn với bọn anti. Jisoo ah, phải thật thành công em nhé, bây giờ việc của em là toả sáng với con đường mới còn mọi thứ phía sau cứ để Sooyas lo."

"Cảm ơn ngài đạo diễn rất nhiều, nhờ có câu này của ngài mà gián tiếp dẹp được biết bao nhiêu đứa mà ngày đầu khi có tin Jisoo nhận vai thì ùa vô bash ẻm vô tội vạ, nói ẻm cướp vai, nói YG chống lưng mua vai rồi còn nói ẻm không đủ năng lực...giờ thì ai mới là đứa đau mặt đây? Những cmt chê bai em nhà tôi năm đó tôi không bao giờ quên được đâu. Đi casting với tỉ lệ chọi cao, có 3 nữ diễn viên nổi tiếng thử vai tới 3 lần vẫn bị từ chối nhưng Jisoo đã nhờ vào năng lực mà có được. Kịch bản ấp ủ 12 năm và bây giờ nó được thực hiện bởi 2 con người đầy tài năng là đạo diễn và biên kịch của Sky Castle. Nhiêu đó thôi cũng đủ cho Sooyas phải gáy đến khan họng và phổng mũi vì tự hào về Jisoo rồi đó. Bé Tú cố lên, Snowdrop cố lên, chờ ngày được gặp Tú ở Hoa Tuyết Điểm."

"Fan Jisoo chưa bao giờ tâng bốc hay khen quá đà về năng lực diễn xuất của Jisoo, bởi vì biết là tân binh idol đá sân sang diễn viên sẽ không tránh khỏi thiếu sót fan chỉ mong Jisoo diễn tròn vai là được, nhưng cái gì đúng thì vẫn phải nói vai diễn đầu là do chính Jisoo cố gắng có được và chính đạo diễn lựa chọn chứ không phải là do YG deal hay ngồi ăn sẵn như anti nói..Hôm nay cô gái còn mặc Dior HC custom do thời tiết hơi lạnh nên thấy có bị run nhưng vẫn xinh lắm luôn."

"Nhớ mãi ko quên từ lúc có tin Jisoo đóng chính trong 1 bộ phim xịn xò như vậy mà đâu đâu cũng thấy “chắc nhờ YG mua vai” các kiểu. Ừ đây các bạn, còn phải năn nỉ quý công ty cho mình nhận vai nữa cơ. Còn ai mà bảo “đạo diễn đương nhiên phải khen diễn viên trc công chúng” thì cho hỏi, có ai bắt đạo diễn phải kể ra những tình tiết như thế này không? Ai đọc vô cũng hiểu, chỉ có anti cay cú quá không chịu hiểu thôi."

Trước đó, "Snowdrop" từng có nguy cơ bị cấm quay và phát sóng khi hàng trăm nghìn người đã ký vào biên bản yêu cầu nhà xanh xem xét vì nghi ngờ bộ phim này có yếu tố xuyên tạc. Tuy nhiên, phía nhà xanh khẳng định đã kiểm định, nếu lúc chiếu có sai sót thì nhà sản xuất sẽ phải chịu trách nhiệm.

Nội dung "Snowdrop" xoay quanh câu chuyện của Youngro (Jisoo thủ vai) - một cô sinh viên trẻ tình cờ cứu được Im Suho (Jung Hae In) - sinh viên của một trường đại học danh tiếng khi anh đột ngột lao vào ký túc xá nữ trong tình trạng bị thương. Youngro đã che giấu anh và chăm sóc vết thương cho anh ngay cả khi đối mặt với nguy hiểm dưới sự giám sát chặt chẽ.

"Snowdrop" có sự tham gia của loạt diễn viên, ca sĩ đình đám nhất tại Hàn Quốc hiện nay như Jung Hae-in, Jisoo, Yoo In-na, Jang Seung-jo, Yoon Se-ah, Kim Hye-yoon và Jung Yoo-jin. Dự kiến bộ phim sẽ chính thức lên sóng vào ngày 18/12 trên jTBC và Disney+.