Knetz đưa ra lý do khiến phim 'Snowdrop' nhận hàng trăm ngàn chữ ký yêu cầu hủy chiếu chỉ 1 ngày

Tối ngày 18/12, "Snowdrop" với sự góp mặt của Jisoo (Black Pink) đã chính thức lên sóng trong sự chờ đợi của người hâm mộ. Trái ngược với phản ứng tích cực từ khán giả quốc tế, người xem Hàn Quốc vô cùng bức xúc, thậm chí hàng trăm nghìn người đã tiếp tục ký vào tờ đến gửi đến Nhà Xanh kiến nghị hủy bỏ việc chiếu phim.

Snowdrop nhận nhiều phản ứng trái chiều từ lúc quay đến khi công chiếu

Điều này khiến Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc bắt đầu cân nhắc việc thẩm định “Snow Drop” sau khi nhận được 472 lá đơn khiếu nại yêu cầu đình chỉ phát sóng bộ phim với cáo buộc xuyên tạc lịch sử.

Tính đến 12h20’ (KST) sáng ngày 20/12, lá đơn tương tự trên cổng thông tin Nhà Xanh cũng đã đạt hơn 270,000 chữ ký. Con số này nhanh hơn cả “Joseon Exorcist” của đài SBS, bộ phim gây tranh cãi về việc xuyên tạc lịch sử với các đạo cụ như hanbok và bánh trung thu của Trung Quốc. Kiến nghị bãi bỏ “Joseon Exorcist” đã nhận được 200,000 chữ ký trong 2 ngày, và bộ phim đã bị bãi bỏ chỉ sau 2 tập.

Jisoo được nhận xét đóng đạt, không quá lố, không đơ như một số thần tượng KPOP khác khi lấn sân sang diễn xuất

Tại một diễn đàn cộng đồng tại Hàn Quốc, một tài khoản đã đăng tải bài viết nêu ra lý do "Snowdrop" nhận về nhiều ý kiến đòi hủy chiếu. Người này viết:

"Bài báo của The Korea Economic Daily do phóng viên Lee Mina viết tóm tắt những điểm chính trong nội dung phim 'Snowdrop' và nói rằng nội dung phim xuyên tạc lịch sử. Trong đó, nổi bật nhất là hạ thấp tầm quan trọng, làm hỏng các giá trị của phong trào dân chủ hóa."

Bình luận của Knetz:

1. (+5,980, -574) Mình hành động nhanh hơn hồi Joseon Exocrist thì cùng hy vọng là phim này cũng sẽ bị hủy chiếu sớm.

2. (+4,573, -421) Không quan trọng là bạn sáng tạo bao nhiêu cho tác phẩm của mình, bạn không thể xuyên tạc lịch sử được.

3. (+3,112, -354) Tự do ngôn luận ấy hả? Những gì mấy người đang làm là xuyên tạc lịch sử và bóp méo những người cố gắng chiến đấu vì tự do ngôn luận đó!!!?????? Rồi mấy người gọi như vậy là tự do ngôn luận ấy hả??? Làm ơn nghĩ rồi hẵng nói nhé.

4. (+1672, -94) Mọi người cũng từng chửi phim này khi mà vụ Joseon Exocrist nổ ra rồi mà nhỉ? Mọi người cũng bàn luôn về việc giọng ca BLACKPINK vào vai nữ chính. Thế mà fan quốc tế không thèm quan tâm và chỉ yêu thích một cách mù quáng mọi thứ.

5. (+1133, -98) Chỉ đọc bình luận ở đây thôi đã đủ giải thích cho việc tại sao phim này đáng lẽ không bao giờ được phát sóng.

6. (+585, -41) Tự do ngôn luận? Bây giờ các nạn nhân vẫn đang còn sống đó. Thật đáng xấu hổ làm sao khi mấy người đi xuyên tạc lịch sử.

Nội dung "Snowdrop" xoay quanh câu chuyện của Youngro (Jisoo thủ vai) - một cô sinh viên trẻ tình cờ cứu được Im Suho (Jung Hae In) - sinh viên của một trường đại học danh tiếng khi anh đột ngột lao vào ký túc xá nữ trong tình trạng bị thương. Youngro đã che giấu anh và chăm sóc vết thương cho anh ngay cả khi đối mặt với nguy hiểm dưới sự giám sát chặt chẽ.

Hai tập đầu lên sóng "Snowdrop" lần lượt đem về mức rating tương đối ổn là 2,9% và 3,8%. Người hâm mộ hiện đang chờ đợi liệu bộ phim có bị cấm sóng hay không.