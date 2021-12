Minh Tú công khai người yêu còn xách vali, của hồi môn về nhà chồng nhưng sao gây tranh cãi thế này?

Trước khi Thùy Tiên bước vào đêm chung kết Miss Grand International 2021, siêu mẫu Minh Tú đã có đôi lời gửi gắm đến học trò của mình. Cô cho biết nếu Thùy Tiên lọt top 3 sẽ công khai người yêu; giành ngôi vị Hoa hậu sẽ lập tức lấy chồng. Điều này khiến người hâm mộ vô cùng thích thú chờ đợi.

Minh Tú chỉ dạy cho Thùy Tiên trước khi sang Thái Lan dự thi Miss Grand 2021

Tối ngày 4/12 vừa qua, đại diện Việt Nam đã xuất sắc vượt qua 58 người đẹp đến từ khắp các quốc gia để trở thành Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021. Thùy Tiên đăng quang đồng nghĩa với việc siêu mẫu Minh Tú phải thực hiện lời hứa của mình là lên xe bông cùng nửa kia.

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 - Nguyễn Thúc Thùy Tiên

Mới đây, Minh Tú đã chia sẻ bức ảnh thú vị về người yêu của mình trên trang Facebook cá nhân. Nàng siêu mẫu nhí nhảnh khoe bức ảnh đang ôm một người đàn ông không thấy mặt, cùng với đó là chiếc vali và thùng xốp được đóng kín có dòng chữ: "Minh Tú - của hồi môn".

Minh Tú công khai người yêu và xách vali về "nhà chồng"

Trái ngược với phản ứng hào hứng trước đó, đông đảo cư dân mạng lại tỏ ra khó chịu khi siêu mẫu Minh Tú lại úp mở, không công khai gương mặt bạn trai, thậm chí có người còn chỉ trích cô đang "ké fame" Thùy Tiên. Một số người còn trêu đùa rằng chàng trai trong bức ảnh chính là Đàm Vĩnh Hưng.

Dân mạng tranh cãi gay gắt sau khi Minh Tú công khai người yêu "có như không"

Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng đứng ra bênh vực Minh Tú, khẳng định cô nàng không cần "ké fame" Thùy Tiên như dân mạng đồn thổi. Tài khoản T.B.P bình luận: "Nói Minh Tú ké fame là sao vậy mấy bạn? Nhà Sen Vàng mời về chắc để trưng, còn kỹ năng train catwalk các thứ chắc để Tiên tự gánh một mình? Train ngày đêm xĩu lên xĩu xuống, tiền catxe không những không nhận mà còn tặng ngược lại cho quỹ từ thiện của Công ty Sen Vàng. Nói gì cũng phải làm ơn lên mạng tìm hiểu trước đi hẵng nói đi nè. Học trò người ta đăng quang, người ta mừng. Lời hứa cũng coi như động viên, chị em vui vẻ, giỡn hớt. Người trong cuộc còn chưa lên tiếng mà dân mạng đã nháo nhào hết cả lên".

Trước đó, siêu mẫu Minh Tú là người đã traning các kĩ năng cần thiết như catwalk, thần thái, xử lý trang phục... cho Thùy Tiên trước khi lên đường dự thi Miss Grand International 2021. Xem học trò giành được vương miện, Minh Tú đã bật khóc, giành không ít lời khen ngợi, chúc mừng Thùy Tiên.

Clip khoảnh khắc Thùy Tiên đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021