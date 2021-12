Về nguyên nhân khiến bộ phim 'Bungee Jumping Of Their Own' do Jaehyun (NCT) và Lee Hyun Wook đóng vai chính bị hủy, Star News tiết lộ:

"Biên kịch đã trở thành một tín đồ Cơ đốc sau khi viết ‘Bungee Jumping Of their Own.’ Khi nghe tin bộ phim sẽ được làm lại thành phim truyền hình, biên kịch đã phản đối, lấy lý do là niềm tin tôn giáo của mình.

Cũng có thông tin cho rằng nhà biên kịch gốc bày tỏ ý định khởi kiện công ty sản xuất nếu họ làm lại bộ phim. Không có yêu cầu nào về tài chính, và cũng không có cơ hội để nhà sản xuất thương lượng (để tiếp tục dự án)."

Vừa lấn sân diễn xuất, Jaehyun đã liên tục nhận tin dữ từ các dự án phim

Trước đó, hồi tháng 2/2021, bộ phim 'Dear. M' do Jaehyun đảm nhận vai nam chính cũng bất ngờ bị rút tên khỏi lịch phát sóng của KBS. Không ít người cho rằng việc bộ phim trên bị hủy có liên quan đến scandal bắt nạt của nữ chính Park Hye Soo. Phía nhà sản xuất cũng chưa đưa ra bất cứ thông tin nào liên quan đến vấn đề này.

Người hâm mộ Jaehyun vô cùng buồn bã khi các bộ phim đầu tay của nam idol lần lượt gặp vấn đề không thể công chiếu hoặc chưa quay đã phải hủy. Một vài bình luận từ phía dân mạng:

"Dạ thà chấp nhận huỷ ngay từ đầu để Jaehyun và đoàn đỡ vất vả còn hơn là xong xuôi hết rồi chỉ đợi ngày chiếu xong biến cố ập đến và từ đó không còn phim xem với lại liên quan đến tôn giáo thì chiếu rồi sẽ có ít nhiều làn sóng phản đối, tẩy chay còn khổ sở hơn nữa. Hẹn gặp diễn viên Jeong ở một dự án khác tuyệt vời hơn."

"Vẫn may mắn là chưa quay nha hẹn gặp diễn viên Jeong Jaehyun ở một dự án mới đầy may mắn và thành công hơn nữa."

"Bộ phim có 2 điều khá nhạy cảm đối với Cơ đốc giáo. Đó là LGBT và đầu thai. Đúng là nên tôn trọng quyết định của tác giả, nhưng dù sao kịch bản này cũng từng là một đứa con tinh thần của tác giả, bây giờ chỉ vì lý do này mà bị chối bỏ nghe cũng buồn ghê."

"Lỗi là do bên KakaoTV chưa thương thảo xong với biên kịch đã cast diễn viên rồi làm truyền thông thôi. Còn biên kịch người ta có không đồng ý cũng là quyền của người ta, lý do hay không lý do thì cũng vậy."

"Cũng may là chưa bắt đầu quay như cái phim trước đó. Sao đóng phim mà khó khăn thế hả trời. Thôi thì cùng đón chờ diễn viên Jaehyun ở 1 dự án khác ngon lành hơn."

Người hâm mộ buồn bã cho Jaehyun

'Bungee Jumping Of Their Own' ban đầu là một phim do Lee Byung Hun đóng vai chính. Kể về một giáo viên nam đau khổ sau sự ra đi của bạn gái và nhiều năm sau, giáo viên gặp được một nam sinh có nhiều hành động giống bạn gái cũ. Từ đó, những câu chuyện tình cảm bắt đầu.