Phẫn nộ clip nam thanh niên đi ngược chiều, mải sử dụng điện thoại tông vào người đi đường

Clip nam thanh niên đội mũ tài xế xe công nghệ đi ngược chiều, mải sử dụng điện thoại tông người đi đường (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Không ít những vụ tai nạn xảy ra khi tài xế sử dụng điện thoại trong lúc điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Thông tin trên Cục Cảnh sát Giao thông, khoảng 80% các vụ tai nạn giao thông đều do lái xe mất tập trung (chỉ khoảng 3s) và do bấm điện thoại di động (khoảng 5s).

Việc sử dụng các thiết bị điện tử sẽ khiến tài xế mất tập trung, chỉ lái bằng 1 tay nên không vững, khó đảm bảo được khoảng cách an toàn với các phương tiện khác hoặc khi xảy ra tình huống bất ngờ sẽ khó phản ứng kịp dẫn đến va chạm giao thông cao.

Mới đây, cư dân mạng vô cùng bức xúc khi xem đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe máy đi ngược chiều, sử dụng điện thoại gây tai nạn cho người khác.

Theo một số thông tin, sự việc xảy ra vào ngày 9/12 tại cầu vượt Lạch Tray, thành phố Hải Phòng. Một nam thanh niên đội mũ bảo hiểm xe công nghệ đi sai đường, ngược chiều, mải sử dụng điện thoại đã tông vào 1 người phụ nữ đi xe máy khác. Rất may không có thương vong đáng tiếc nào xảy ra.

Đoạn clip khiến nhiều dân mạng vô cùng phẫn nộ với hành động của nam thanh niên. Một vài bình luận bày tỏ: "Chắc lại học sinh cấp ba rồi đi lại chán quá", "Đề nghị công an giao thông vào cuộc để xử lý trường hợp này", "Sai quá sai"...

Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận./