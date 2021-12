Phát hiện kẻ trộm bột giặt, nữ chủ nhà 'tung cước' đá bay người đàn ông ngã xuống đường

Your browser does not support HTML5 video.

Clip nữ chủ nhà 'song phi' bắt tên trộm bột giặt (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ đoạn clip ghi lại một vụ bắt trộm vô cùng "nhãn mãn" đến từ một người phụ nữ.

Theo đó, sự việc được camera an ninh nhà dân ghi lại cho thấy, một người đàn ông điều khiển xe máy phía trước có một thùng sơn bất ngờ dừng lại trước cửa một căn nhà được cho là cửa hàng tạp hóa.

Sau khi dừng xe, người đàn ông nhanh chóng chạy vào nhà lấy một túi bột giặt còn nguyên rồi đi ra xe rất bình tĩnh. Tuy nhiên, sự việc xảy ra sau đó khoảng 3s khiến nhiều người vô cùng sửng sốt.

Cụ thể, phát hiện người đàn ông trộm túi bột giặt, nữ chủ nhà lao ra đạp một cú khiến hắn ngã xuống đường, tung liên hoàn cước vào người kẻ trộm. Được sự hỗ trợ của nam thanh niên từ trong nhà chạy ra, người phụ nữ tóm gọn được người đàn ông này.

Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm của cư dân mạng./