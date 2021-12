Tối ngày 18/12, tập 1 phim "Snowdrop" với sự góp mặt của nữ chính là cô nàng Jisoo (Black Pink) đã chính thức lên sóng trong sự mong chờ của đông đảo người hâm mộ. Đây cũng chính là bộ phim đánh dấu màn lấn sân của Jisoo sang lĩnh vực phim ảnh.

Tập 1 Snowdrop lên sóng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người xem

Việc idol KPOP chuyển hướng làm diễn viên không còn là điều quá xa lạ nhưng chính vì mức độ nổi tiếng của Black Pink nên việc Jisoo đóng phim nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía công chúng.

Nhiều người bày tỏ sự lo lắng về diễn xuất của Jisoo, liệu cô nàng có trở thành "bình hoa di động" hay không? Trái ngược với sự lo lắng ấy, dù lần đầu đóng phim nhưng Jisoo lại hóa thân rất tốt vào nhân vật khiến người xem không khỏi thích thú.

Jisoo được nhận xét đóng đạt, không quá lố, không đơ như một số thần tượng KPOP khác khi lấn sân sang diễn xuất

Đông đảo cư dân mạng đã để lại bình luận hết lời khen ngợi Jisoo ở một vai trò mới. Một vài bình luận từ phía người hâm mộ:

"Màu phim đẹp ghê , ngất ngây visual YoungRo luôn. Mới coi đoạn cut thì thấy ok lắm, mọi thứ đều ổn đối với một diễn viên tân binh vừa đá sân. Kim Jisoo đã làm tốt hơn so với kì vọng của mình, không đơ cũng không quá lố, hi vọng mấy tập sau cũng sẽ ổn áp."

"Jisoo giỏi quá luôn mọi người à, không phải vì là fan mới khen đâu nhưng cục Chu thực sự làm tốt lắm, tin tưởng cô gái này không bao giờ sai mà. Màu phim đẹp và nội dung cuốn nữa dù chỉ mới ep 1. Mọi người hãy ủng hộ Youngro và Snowdrop thật nhiều nhé!"

"Tôi không phải fan nhưng thấy Jisoo diễn xuất siêu ổn đối với 1 tân binh, thậm chí còn hơn nhiều so với mấy cô diễn viên Trung Quốc đi diễn gần 10 năm vẫn mang danh diễn đơ. Cảm giác idol Hàn dù đá chéo sân nhưng vẫn ổn, diễn xuất của Jisoo ngoài mong đợi với vai diễn đầu tay."

"Cảnh trong phim thực sự là rất đẹp luôn ấy, đẹp đến từng chi tiết luôn. Mới opening thôi đã xinh thế này rồi. Còn diễn xuất của Jisoo phải xem thì mới biết nha mọi người, không thất vọng một xíu nào luôn."

"Mặc dù là fan Jisoo nhưng mình thấy Jisoo diễn tốt quá mọi người ơi huhu cuốn xỉu luôn ý ạ. Má ơi nói thiệt phim hài lắm, lúc đầu đọc thấy thể loại hài đen đã thấy nghi rồi. Mà quỷ JTBC toàn đăng trailer buồn nên chắc mng nghĩ phim buồn nhưng không nha nói chung là xem tập 1 thấy đáng xem lắm ạ."

"Sáng nay xem trailer với một bản spoil mà tui thấy ổn quá trời luôn á. Phim hợp gu nữa. Chưa bao giờ xem k-drama mà giờ muốn xem quá đi này."

Nội dung "Snowdrop" xoay quanh câu chuyện của Youngro (Jisoo thủ vai) - một cô sinh viên trẻ tình cờ cứu được Im Suho (Jung Hae In) - sinh viên của một trường đại học danh tiếng khi anh đột ngột lao vào ký túc xá nữ trong tình trạng bị thương. Youngro đã che giấu anh và chăm sóc vết thương cho anh ngay cả khi đối mặt với nguy hiểm dưới sự giám sát chặt chẽ.