Tình hình hiện tại của 'Snowdrop' sau khi vướng nhiều ồn ào xoay quanh nghi vấn xuyên tạc lịch sử

Khi những tập đầu tiên lên sóng, làn sóng tẩy chay “Snowdrop” trở nên nóng hừng hực. Cộng đồng fancafe Phụ Nữ Thời Đại trên Daum đã thuê xe tải biểu tình chạy vòng quanh những địa điểm lịch sử như Sangam, Gwanghwamun, Jongno, Hongdae, cổng tòa nhà jTBC, YTN, báo Donga Ilbo, CJ E&M, Tòa thị chính để gửi thông điệp tẩy chay bộ phim. Nhiều nhãn hàng rút tài trợ hoặc xin gỡ hình ảnh sản phẩm trong phim vì không chịu nổi áp lực dư luận.

Tuy vậy, Tòa án Quận Tây Seoul đã bác đơn kiện của một nhóm công dân yêu cầu cấm chiếu “Snowdrop”. Lý do là bộ phim không trực tiếp xâm hại đến quyền lợi nguyên đơn, cáo buộc không đủ tin cậy vì kể cả nếu phim có xuyên tạc lịch sử theo quan điểm của nguyên đơn thì không phải tất cả khán giả đều tin vào nội dung phim, trên hết là nguyên đơn không thể nộp đơn thay mặt công chúng.

Snowdrop nhận nhiều chỉ trích khi dính nghi vấn xuyên tạc lịch sử

Một đơn kiện khác cũng đã được đệ trình đối với biên kịch Jo Hyun Mi và Chủ tịch jTBC Hong Jeong Do với cáo buộc Vi phạm Đạo luật An ninh Quốc gia - nhưng nhiều khả năng cũng sẽ có kết cục tương tự lá đơn bên trên. Tới nay, phía Nhà Xanh vẫn chưa phản hồi đơn kiến nghị hơn 355,000 chữ ký yêu cầu cấm chiếu “Snowdrop”.

jTBC sau đó phải đẩy nhanh việc phát sóng tập 3-4-5 trong 3 ngày liên tiếp với mục đích “hoá giải hiểu lầm, giảm bớt lo lắng của người xem.”

Sau khi tập 5 lên sóng, người ta đã phát hiện ra sự phát triển khác xa với những nghi ngờ ban đầu, ngoại trừ phần hiểu nhầm gián điệp là một thanh niên yêu nước. Tranh cãi về phong trào dân chủ hay mỹ miều hoá gián điệp và Bộ An ninh cũng lắng xuống, việc Nam - Bắc Hàn cấu kết trong cuộc bầu cử Tổng thống, những tình tiết lãng mạn đau buồn được đẩy lên cao. Rating tập 5 tăng trở lại, ghi nhận 2,7%. Diễn xuất của nữ chính Jisoo tuy nhận ý kiến trái chiều, nhưng vẫn được đa số đánh giá ở mức tạm ổn so với một bộ phim đầu tay. Việc bán bản quyền OTT cho Disney Plus cũng là một bước giúp phim tránh được nhiều thiệt hại.

Dù phía nhà sản xuất đã lên tiếng nhưng netizen Hàn Quốc vẫn không chấp nhận

Tuy vậy, dư luận dù quay đầu lại nhưng vẫn không nhìn nhận tốt về “Snowdrop” bởi bộ phim đã bị đóng khung trong cái mác “xuyên tạc lịch sử” - tờ Sports Kyunghang tiếc nuối nhận định. Họ vẫn liên tục mổ xẻ những chi tiết được cho là nhạy cảm của phim như coi những người của Bộ An ninh là “người bình thường”, các điệp viên gặp nhau ở nhà thờ công giáo, lấy nguyên mẫu nhân vật chịu tổn thương từ phong trào dân chủ ngoài đời đưa vào phim…v.v Các diễn viên phụ ngoài đời cũng bị vạ lây, như Yoo In Na nhận gạch đá khi tham gia tường thuật cho chương trình về lịch sử KBS “UHD History Special”.

Tới nay, “Snow Drop” vẫn là chủ đề tranh cãi tại Hàn Quốc. Số ít cho rằng: “Đây chỉ là một bộ phim truyền hình hư cấu, hãy ngưng sự chuyên chế độc tài của những tên côn đồ tư tưởng, kẻ thù của một xã hội cởi mở. Liệu những người cống hiến cuộc đời mình cho phong trào dân chủ có muốn nhìn thấy những phong trào phản dân chủ núp dưới danh nghĩa của họ không?” Ngược lại số nhiều phản đối: “Nếu nghệ thuật có quyền tự do biểu đạt, thì công chúng cũng có quyền tự do phê bình ý nghĩa chính trị của nó. Nếu sự hư cấu mà nó tạo ra gây tổn thương (cho ai đó), thì nó chính là bạo lực tinh thần. Để thể hiện một tình yêu của những người trẻ bị cuốn vào một thời đại đầy bi kịch, họ đã làm ô nhiễm quá nhiều thứ.”