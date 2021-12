Tranh cãi gay gắt nội dung 'Snowdrop': Thư ký báo chí Tổng thống chỉ trích, giáo sư lịch sử bênh vực

Liên quan đến tranh cãi nội dung phim "Snowdrop" có sự tham gia của Jisoo, thành viên nhóm nhạc nữ Black Pink, hai luồng ý kiến trái chiều từ những người có địa vị và tri thức tại Hàn Quốc đang được dân mạng hết sức quan tâm.

Ông Yoon Young Chan - thư ký báo chí của Tổng thống Moon Jae In, hiện là Đại biểu Quốc hội, thành viên lập pháp thứ 21 của Đảng Dân chủ Hàn Quốc bày tỏ suy nghĩ qua tài khoản mạng xã hội (phát ngôn này không đại diện cho Nhà Xanh):

"Chúng ta phải cẩn thận về sự xuyên tạc và kịch tính hóa các sự kiện lịch sử trong bộ phim truyền hình Snowdrop. Những lời chỉ trích về Snowdrop đang rất nóng. Bối cảnh nam chính là một gián điệp Bắc Hàn cải trang thành một nhà hoạt động trẻ tuổi và nam phụ, một đặc vụ của Bộ An ninh Quốc gia, xuất hiện như một người đàn ông chính nghĩa có nguyên tắc mạnh mẽ, dường như dựa trên một câu chuyện mà ta đã nghe nhiều lần trước đây, nhưng nó truyền tải hình ảnh méo mó một cách khéo léo.

Thế hệ của chúng tôi đã trải qua những năm tháng tuổi 20 để chống lại chế độ quân sự giữa nỗi đau ngày 18/5 ở Gwangju. Tôi đã từng chứng kiến ​​những người bạn của mình bị tổn thương bởi bạo lực nhà nước dưới chế độ Chun Doo Hwan, bị bắt đi lính, bị quy chụp là một cộng sản, hoặc chết. Tất cả sự thật đó là lịch sử. Sự thật lịch sử không thể được sử dụng như một phương kế kịch tính cho các bộ phim truyền hình.

Chun Doo Hwan mất chưa được bao lâu. Cũng có những nhận xét vô lý làm tăng thêm sự phẫn uất của tang quyến đối với phong trào dân chủ. Nhứng nỗ lực của một số chính trị gia và đảng đối lập nhằm bôi nhọ và xuyên tạc lịch sử đấu tranh cho dân chủ sẽ chỉ gia tăng khi cuộc bầu cử tổng thống đến gần. Đây là lý do tại sao thiết lập nhân vật của Snowdrop và sự bóp méo lịch sử thậm chí còn đáng lo ngại hơn.

Ảnh hưởng của văn hóa Hàn Quốc lớn hơn bao giờ hết. Thế giới thấy nội dung mà chúng ta tạo ra và tiêu thụ nội dung đó cùng với chúng ta. Tôi lo lắng về việc mọi người trên khắp thế giới nhìn nhận lịch sử dân chủ ở Hàn Quốc bằng cách xem các ngôi sao của chúng ta diễn xuất. Tôi kêu gọi các đội ngũ sản xuất phim truyền hình và các đài phát thanh truyền hình đánh thức nhận thức của họ về lịch sử của chúng ta."

Trái ngược với quan điểm của thư ký báo chí của tổng thống Hàn Quốc, ông Ki Kyung Ryang, Giáo sư Lịch sử tại Đại học Công giáo Hàn Quốc (The Catholic University of Korea) lại cho rằng:

"Xem tới tập 2. Thật khó để phát hiện, chủ ý của việc “tôn vinh Bộ An ninh Quốc gia” hoặc “miệt thị phong trào dân chủ hóa” mà một số người nêu.

Điểm chỉ trích quan trọng nhất, “sinh viên hoạt động yêu nước thực chất là điệp viên”, cũng hơi khác một chút so với bộ phim thực tế. Câu chuyện kể về một điệp viên Bắc Triều Tiên (nam chính) vô tình chạy vào ký túc xá của một trường đại học nữ sau khi bị các nhân viên an ninh truy đuổi, nữ chính “nhầm” anh ta là sinh viên yêu nước và cuối cùng phải lòng anh ta. Thoạt nhìn thì có vẻ giống nhau, nhưng dù sau đó cũng là một câu chuyện khác. Không phải chàng điệp viên nguỵ trang thành một sinh viên yêu nước (thực ra, anh ta chỉ nguỵ trang thành một sinh viên đại học), mà vì nữ chính đã nhầm chàng điệp viên với một sinh viên yêu nước.

Điều đó không đủ thuyết phục việc nghi ngờ ý định “tô hồng cho Bộ An ninh” bởi công việc của nam chính trong bộ phim là “gián điệp”. Vậy nên, điều gây sốc đúng hơn là: Một nhân vật nam chính vừa đẹp trai vừa ngầu lại xuất hiện với tư cách là một gián điệp!! Thay vì chỉ trích là tô hồng cho Bộ An ninh, thì chỉ trích tô hồng cho gián điệp lại có sức thuyết phục hơn đấy. Nếu bạn quay một bộ phim truyền hình như thế này vào những năm 80, bạn sẽ bị đưa ngay đến Bộ An ninh vì vi phạm Đạo luật An ninh Quốc gia.

Tại sao tổ chế tác phim lại lựa chọn như vậy? Có thể dự đoán là họ ghi nhớ thành công rực rỡ của “Crash Landing On You”. Có thể do chủ đề tình yêu nguy hiểm và cấm kị của một người phụ nữ Hàn Quốc và một quân nhân Bắc Triều Tiên là một “món ăn có thể ăn được”. Nếu muốn tăng cường tính bi kịch hơn “Crash Landing On You”, họ có thể đã tính toán rằng tốt hơn hết là nên đặt nền tảng những năm 80, khi mối quan hệ Nam Bắc trở nên tồi tệ hơn nhiều.

Trong bộ phim này, quyền biểu tình được sử dụng đủ nhẹ để tạo ra bầu không khí của thời đại. Tuy nhiên, nó không cụ thể là nhạo báng hoặc miệt thị quyền biểu tình. Thay vào đó, lại xảy ra cuộc điều tra về người anh trai là sinh viên yêu nước của nữ chính. Ngoài ra, mặc dù Bộ An ninh không được thể hiện một cách độc ác như tai tiếng, nhưng ở mức độ nào đó, họ được miêu tả là một nhóm mang lại cảm giác khá bạo lực và tiêu cực.

Nếu chỉ nhìn vào nội dung cho đến tập 2, có thể phê phán thái độ hay phương thức xử lý với thời cuộc là cẩu thả và đắm chìm trong chủ nghĩa lãng mạn. Tuy nhiên, cáo buộc bộ phim này có ý đồ thâm độc nhằm miệt thị phong trào dân chủ hay xuyên tạc lịch sử thì không thuyết phục lắm. Ngay cả khi có điều gì đó không hài lòng, tôi hy vọng các bạn không cố gắng tiêu diệt sự tồn tại của đối phương bằng cách thâm độc hoá họ. Dù có chửi bới thì bạn cũng phải làm trong tư thế phản biện."

"Snowdrop" vừa phát sóng 2 tập đầu tiên với rating tương đối ổn. Tuy nhiên từ lúc công bố nội dung cho đến khi lên sóng, bộ phim này liên tục gây ra những tranh cãi xoay quanh bối cảnh liên quan đến chính trị Hàn Quốc những năm 80s. Đơn đề nghị hủy chiếu "Snowdrop" cũng cán mốc hơn 300.000 chữ ký, hơn 20 nhãn hàng yêu cầu gỡ bỏ quảng cáo và con số vẫn đang tiếp tục tăng.

Người hâm mộ đang rất hi vọng phía nhà sản xuất "Snowdrop" sẽ nhanh chóng lên tiếng tránh làm ảnh hưởng đến các diễn viên.

(Bài viết có sử dụng phần dịch từ K Crush)