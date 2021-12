Tranh cãi việc gia đình nữ sinh ăn trộm chân váy 160k tại Thanh Hóa được mạnh thường quân cho tiền

Mới đây, Huấn Hoa Hồng, "giang hồ mạng" được nhiều bạn trẻ yêu thích đã đích thân đến thăm nhà bé gái bị chủ shop Mai Hường tại Thanh Hóa hành hung. Qua tìm hiểu, biết được em thuộc diện gia đình khó khăn, bố đã mất, một mình mẹ gồng gánh nuôi cả gia đình 6 người, "thầy" Huấn đã đến tận nơi để hỗ trợ gia đình em 40 triệu đồng, ngoài ra còn lo sinh hoạt, ăn học tới nơi tới trốn.

Clip Huấn Hoa Hồng đến thăm và tặng quà cho gia đình nữ sinh ăn trộm chân váy 160k bị chủ shop quần áo Mai Hường đánh đập, "tống tiền" (Nguồn: FBNV)

Không chỉ vậy, Huấn Hoa Hồng còn đến động viên khích lệ tinh thần gia đình em: "Con cố gắng lên nhé, có những lúc chú còn sai hơn con, xấu hơn con gấp nghìn lần, con cố gắng học tập thật tốt, sau này học xong khó khăn về việc làm thì... tính tiếp... không hứa trước.

Bây giờ con có suy nghĩ cũng chẳng thay đổi được cái gì cả, chú vào chỉ để động viên con thế thôi, mong con vượt qua được tất cả mọi thứ, sống ở đời ai cũng có lúc mình sai hết, không có vấp ngã thì không có thành công, mà không có sai lầm thì không đúc kết được điều gì cả, chú thì chú sai suốt rồi, nên con phải cố gắng nhé, chú bắt tay con cái, chú xin phép con nhá!".

Huấn Hoa Hồng đến thăm nhà, động viên gia đình bé gái bị chủ shop Mai Hường hành hung

Hành động của Huấn Hoa Hồng đã gây ra không ít tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng không đồng tình với việc làm của chủ shop nhưng bé gái đi ăn trộm là sai. Nữ sinh này từ người có lỗi bỗng trở thành nạn nhân, nhận được sự ủng hộ của cộng đồng mạng, thậm chí còn được hỗ trợ tiền bạc, quyên góp từ các mạnh thường quân.

Một số người thì khẳng định việc gia đình bé gái nhận được tiền từ "thầy" Huấn là khá hợp lý. Bởi theo nguồn tin một số báo đã đăng tải trước đó, gia đình nữ sinh bị đánh có hoàn cảnh rất khó khăn, bố mất sớm, một mình mẹ bé phải bươn chải, làm lụng nuôi 6 miệng ăn.

Đoạn clip và tin nhắn gây bão cộng đồng mạng những ngày vừa qua

Trước đó, vào tối ngày 3/12 vừa qua, trên mạng xã hội bất ngờ xuấ hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái trẻ bị chủ shop quần áo Mai Hường tại Thanh Hóa đánh đập, cắt áo ngực và tóc. Nguyên nhân được cho là cô gái này đã ăn trộm một chiếc chân váy có giá 160.000 đồng.

Dù cháu bé đã nhận lỗi, khóc lóc, van xin và hứa sẽ bồi thường nhưng vợ chồng chủ shop Mai Hường vẫn nhất quyết không tha. Đỉnh điểm là đoạn tin nhắn cho thấy chủ shop đã đe dọa, đòi bồi thường số tiền 15 - 30 triệu đồng. Được biết, mẹ cháu bé sau khi biết chuyện đã vay mượn 5 triệu đưa đến để xin giảng hòa nhưng chủ shop nhất quyết không chịu và đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội.