Video: Khoảnh khắc thót tim nam thanh niên dũng cảm dùng thân mình đỡ em bé ngã từ tầng 5

Cụ thể, theo diễn biến được ghi lại, một nam thanh niên vừa bước ra khỏi chiếc xe của mình thì nhìn thấy một em bé đang đứng trên cửa sổ tầng 5 của căn chung cư và bị trượt chân ngã xuống dưới. Ngay lập tức, nam thanh niên đã chạy tới hứng lấy em bé bị ngã và dùng cả thân mình để đỡ em.

Your browser does not support HTML5 video.

Video: Nam thanh niên cứu sống em bé rơi từ tầng 5 (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Cú va chạm khiến nam thanh niên bị ngã xuống đất và nằm bất động. Vài giây sau, thanh niên này mới tỉnh dậy và phát hiện em bé mình vừa cứu vẫn còn sống.

Cùng lúc, những người có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng chạy đến kiểm tra tình hình của nam thanh niên và em bé bị ngã. Cả hai sau đó đã được đưa tới bệnh viện. May mắn là bé chỉ bị vài vết bầm tím còn nam thanh niên chỉ bị thương nhẹ ở đầu và hai tay.