Xôn xao clip người đàn ông cầm dao kề cổ, khống chế cô gái tại cánh đồng tại Hải Phòng

Your browser does not support HTML5 video.

Clip người đàn ông dùng dao khống chế người phụ nữ tại cánh đồng (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đang dùng dao khống chế một người phụ nữ trên chiếc xe máy ngay giữa cánh đồng.

Vụ việc được cho xảy ra vào chiều ngày 8/12 tại cánh đồng xã Liên Am, huyện Vĩnh Bảo, tỉnh Hải Phòng.

Lực lượng chức năng thuyết phục đối tượng bỏ vũ khí

Theo nội dung được người dùng đăng tải lên mạng xã hội, 1 người đàn ông khoảng 40 tuổi đã dùng dao kề cổ khống chế người phụ nữ để cướp tài sản tại cánh đồng, ngay sau đó người dân cùng lực lượng chức năng đã phát hiện vụ việc. Sau khoảng thời gian 2 tiếng tên cướp đã bị khống chế.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra làm rõ. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc ngay khi có thông tin chính thức từ cơ quan Công an.

Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận./