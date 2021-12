Xôn xao hình ảnh bìa cuốn tiểu thuyết mới 'Bright' của Jessica Jung với 9 trái tim màu hồng

"Bright" là phần tiếp theo của "Shine", tiếp tục câu chuyện về cô nàng thực tập sinh người Mỹ gốc Hàn Rachel Kim debut trong nhóm nhạc 9 thành viên K-Pop siêu nổi tiếng Girls Forever, cùng mối tình với nam thần tượng Jason.

Bản tóm tắt viết: “Rachel quyết tâm tuân theo các quy tắc. Trong thế giới của cô ấy, tình yêu có thể khiến bạn phải trả giá đắt, nhưng khi Rachel thực sự gục đầu vào lòng Alex trên đôi giày cao gót hàng hiệu giữa chuyến tàu điện ngầm đông đúc, cô ấy bị cám dỗ để từ bỏ lời thề không yêu đương của mình. Alex không chỉ sở hữu đôi má lúm đồng tiền đứng tim và những câu nói đùa đáng yêu. Anh ấy tin vào tương lai của Rachel - về âm nhạc và thời trang. Nhưng bạn càng lên cao, bạn ngã càng đau. Và khi một hành động phản bội gây sốc làm tan vỡ thế giới của cô ấy, Rachel cuối cùng cũng phải lắng nghe trái tim minh.”

*Trích đoạn:

““Cậu đây rồi!”

Mina hẳn phải có một hệ thống radar cảnh báo bất cứ lúc nào người khác nhận được lời khen ngợi hoặc sự chú ý đặc biệt - tôi chưa kịp nâng ly chúc mừng với ông Park thì đột nhiên cô ấy ở bên cạnh tôi. Nhưng cô ấy tươi sáng và rạng rỡ, đôi mắt rạng ngời với âm nhạc cao vút, toát ra năng lượng lôi cuốn, kiểu khiến bạn muốn tham gia vào bất cứ việc gì cô ấy đang làm. Vì vậy, khi cô ấy nói “Nào, nhảy thôi!” Tôi uống vội một ngụm đồ uống của mình và sau đó để nó lại trên một trong vô vàn chiếc khay đi qua, trong lúc cô ấy dẫn tôi đến sàn nhảy, xoay tôi dưới cánh tay của cô ấy.

Cô ấy trông thật sang trọng trong bộ quần áo ống rộng lung linh, mái tóc màu nâu tro được búi lệch khỏi khuôn mặt thành một kiểu tóc búi buông xõa, thanh lịch. Chúng tôi nhảy múa, cười đùa, tôi theo sau bước đi của cô ấy. Không thể phủ nhận cô ấy như thỏi nam châm và thậm chí còn hơn thế nữa khi cô ấy nhảy, hoàn toàn dễ dàng và bay bổng, và tất cả các máy quay trong phòng đã bắt đầu hướng về phía chúng tôi.

Trong một giây, tôi để bản thân tin rằng họ đang nắm bắt một thứ gì đó có thật, một khoảnh khắc của tình bạn thực sự giữa những cô gái từng là kẻ thù của nhau. Hãy nhìn xem chúng ta đã đi được bao xa, tôi tưởng tượng chính mình đang nói. Còn nhớ chúng ta đã từng ghét nhau như thế nào không? Thế còn lần cậu chuốc tôi ở kí túc xá và quay cảnh tôi say sưa nhảy múa trên bàn thì sao? Ha! Như thể kiếp trước rồi à?

Nhưng sau đó, một số thứ không thay đổi, ngay cả trong cuộc đời…”

Trước đó, tác phẩm sách đầu tay "Shine" của Jessica nhận về không ít chỉ trích khi được cho là có liên quan đến các thành viên SNSD. Nội dung cuốn tiểu thuyết xoay quanh cô gái tên Rachel Kim, một cô gái Mỹ gốc Hàn, người đang nỗ lực rèn luyện và mong được ra mắt công chúng, phấn đấu trở thành một ngôi sao nổi tiếng tại KPOP. Trên hành trình đó, Rachel Kim đã phải trải qua rất nhiều khó khăn và đánh mất không ít điều quan trọng mới có thể chạm tay đến giấc mơ của mình, tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu. Bên cạnh vai nữ chính, độc giả còn quan tâm đến vai nữ phản diện Choo Mina và nam idol hẹn hò cùng nữ chính - Jason Lee.

Một vài bình luận từ cư dân mạng sau khi nội dung phần tiếp theo của "Shine" sẽ ra mắt trong thời gian tới:

"Ra sách trước thì đúng ngày rời nhóm, bìa sách dính lightstick nhóm vô, viết về nhóm nhạc có 9 thành viên, tên giới thiệu thì "Former member of Girls' Generation". Thế mà bảo không nhắc gì về nhóm cũ? Các bạn à, Seohyun, Soo Young rời SM rồi đi làm diễn viên cũng ko lôi tên SNSD vào. Tiffany, Hyoyeon vs Taeyeon ra nhạc cũng là độc lập chứ ko có gắn vô cái tên SNSD mãi như thế. Cô J đi bán quần áo còn book được KOLs mặc đồ rồi PR cho mình, chứ cô viết tiểu thuyết ai thèm PR cho nên mới phải lôi cái tên SNSD vô chứ còn gì nữa."

"Khoan không nói tới chuyện xưa hay nội dung cà khịa mà sao cái bìa sách với mấy trang giới thiệu nó hơi phèn chị ơi. Em góp ý thiệt lòng với tư cách fan cũ ạ."

"Tưởng đâu các chị Oh!GG comeback chỉ khiến Són đội mồ sống dậy hóa ra cô hồn táng đảng cũng được dịp đú theo."

"Tính ra toàn thám tử toàn suy đoán suy luận xong gán ghép cho đó là thật rồi nói Jess này nọ chứ từ lúc ra sách chị chẳng nhắc gì SNSD. Chưa kể trước chị live stream lỡ hello Sone do 1 bạn fan comment xong chị nhận ra cái đổi hello thành fandom của chị."

"'Và khi một hành động phản bội gây sốc làm tan vỡ thế giới của cô ấy, Rachel cuối cùng cũng phải lắng nghe trái tim mình.' Ôi những câu văn thật cảm động, tôi đã khóc khi đọc được những lời này, tôi đã khóc vì cười quá nhiều."

Hiện người hâm mộ vẫn đang chờ đợi xem liệu cuốn tiểu thuyết "Bright" sẽ viết tiếp hành trình theo đuổi nghệ thuật của Rachel Kim sẽ đi về đâu. Thời gian phát hành sách vẫn chưa được công bố.

(Bài viết có sử dụng một phần dịch từ K Crush)