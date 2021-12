Tối ngày 3/12, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái trẻ bị chủ shop thời trang M.H tại Thanh Hóa chửi bới, đánh đập vì "lỡ tay" ăn trộm chiếc chân váy có giá 160.000 đồng. Được biết, sự việc xảy ra vào ngày 27/11 nhưng đến nay mới được phát tán rộng rãi trên mạng xã hội.

Clip cô gái bị chủ shop đe dọa, đánh đập vì ăn trộm chân váy 160k (Nguồn: FB)

Theo những gì được đoạn clip ghi lại, cô gái bị một người phụ nữ được cho là chủ shop quần áo liên tục đòi cởi mũ bảo hiểm để quay rõ mặt. Thậm chí, người này còn đe dọa cắt tóc, dùng kéo cắt áo của cô gái trẻ vừa khóc, vừa quỳ gối van xin chủ shop tha cho mình vì đã trót dại.

Kèm theo đoạn clip trên, một đoạn hội thoại được cho là của chủ shop gửi đến cô gái trộm cũng được chia sẻ. Theo đó, chủ shop đã yêu cầu cô gái bồi thường 15 - 30 triệu đồng vì lấy trộm chân váy 160.000 đồng nếu không sẽ đưa lên công an xử lý. Không chỉ có ý tống tiền, người chủ shop quần áo còn đe dọa có ngày sẽ "chặt tay" để cô gái chừa thói ăn cắp. Trong khi đó, cô gái trẻ vẫn tiếp tục cầu xin, mong có cơ hội để sửa sai.

Dù đã nhận sai nhưng nữ sinh vẫn bị bắt đền 15 đến 30 triệu

Đoạn clip nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Ai cũng bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động của chủ shop quần áo. Mặc dù cô gái trẻ ăn trộm chân váy đáng trách nhưng việc bị đánh, cắt áo, đòi bồi thường 15 - 30 triệu đồng là không thể chấp nhận được.

Cũng ngay trong tối cùng ngày, cộng đồng mạng đã chia sẻ loạt hình ảnh lực lượng chức năng và người dân tập trung khá đông trước cửa hàng quần áo xảy ra sự việc. Một bài viết cho hay:"Chủ shop thì đã bị bế đi từ chập choạng tối nhưng hiện nhiều người vẫn đứng vây quanh địa điểm này cùng với vài chú áo xanh. Hiện gia đình đang cuống cuồng đi tìm bé 15 tuổi, thấy bảo bé đã bỏ nhà đi từ lúc chiều, quả này lỡ không may nó nghĩ dại thì chủ shop này ăn đủ luôn".

Loạt hình ảnh người dân cùng lực lượng chức năng vây quanh cửa hàng quần áo đánh cô gái trẻ vì ăn trộm chân váy

Hiện vụ việc vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận./