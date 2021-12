Xôn xao vụ clip 1 bé lớp 6 vừa không qua khỏi khi rơi từ tầng 22 chung cư Goldmark Hồ Tùng Mậu

Khoảng 23h hơn tối ngày 16/12, một số trang fanpage có hàng trăm nghìn lượt theo dõi tại Việt Nam bất ngờ chia sẻ thông tin về một vụ rơi chung cư vừa xảy ra tại chung cư Goldmark, địa chỉ 136 đường Hồ Tùng Mậu, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Clip bé nhỏ rơi từ tầng 22 chung cư Goldmark Hồ Tùng Mậu (Nguồn: Ký sự đường phố)

Các trang này cho hay: "Thương tâm: Hóng vụ 1 bé trai lớp 6 vừa không qua khỏi từ tầng 22 chung cư Goldmark. Thấy bảo nguyên nhân do áp lực học hành quá lớn."; Chung cư Goldmark - 136 Hồ Tùng Mậu vừa có vụ gì nghiêm trọng vậy mọi người?".

Bên cạnh các hình ảnh hiện trường vụ việc thương tâm, dân mạng còn lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh người phụ nữ được cho là mẹ đứa trẻ đầu tóc rũ rượi, đứng không vững sau khi chứng khiến con mình tử vong. Người mẹ thất thanh, gào khóc nói: "Con ơi tại sao lại dại dột như vậy?", đồng thời tiết lộ cháu bé mới chỉ 13 tuổi.

Nguyên nhân chính khiến cháu bé rơi từ tầng 22 chung cư Goldmark vẫn chưa rõ. Tuy nhiên theo một số cư dân mạng, người dân sống tại chung cư, nguyên nhân khiến cháu bé nhảy tự tử là vì áp lực khi học hành. Một vài cư dân mạng bình luận bày tỏ:

"Bởi vậy sau này nếu có con cái thì cho con học vừa đủ thôi, sau này lớn lên xã hội dạy nhiều hơn, ở nhà học ngoan ngoãn, lễ phép thôi."

"Mình học không giỏi, người ngoài có thể chê cười mình nhưng tuyệt nhiên ba mẹ luôn hiểu mình và không bao giờ la mắng hay ép mình phải bằng bạn bằng bè. Mỗi người sẽ có mỗi ưu và nhược điểm riêng, mong các bậc ba mẹ hãy hiểu các con hơn và đừng ép nó làm những thứ quá mức khiến nó chịu áp lực đi trời, tại sao người lớn có thể nói lên ý kiến thích hoặc ko thích được nhưng con nít là bị ép vào cái khuôn không là của nó vậy?"

"Bởi vậy nên trước tiktok có cái video lớp 6 kêu bài tập nhiều mà mọi người cứ vào chê bảo em nó tuổi trẻ chưa trải sự đời, lớp nào chả có cái khó của nó, đã là áp lực thì lớn hay nhỏ cũng có cả thôi."

Hiện sự việc vẫn đang nhận được sự quan tâm từ phía dư luận. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin ngay khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng./