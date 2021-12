Ca khúc Quốc ca trận Việt Nam vs Lào bị đánh bản quyền trên YouTube, 'chủ nhân' BH Media nói gì?

Tối ngày 6/12, trận đấu giữa Việt Nam vs Lào thuộc khuôn khổ AFF Suzuki cup đã chính thức diễn ra. Đáng chú ý, ở phần khai mạc, người hâm mộ theo dõi trận đấu trên kênh YouTube của Next Sports (Next Media) vô cùng ngạc nhiên khi không thể nghe được phần hát Quốc ca của cả đội tuyển Việt Nam lẫn Lào vì lý do bản quyền. Tuy nhiên khi theo dõi trực tiếp trên truyền hình, khán giả vẫn có thể nghe được quốc ca bình thường.

Người hâm mộ ngạc nhiên khi không nghe được các cầu thủ hát Quốc ca

Không ít cư dân mạng cho rằng chính BH Media, công ty đang dính nghi vấn đăng ký bản quyền ca khúc Tiến quân ca, đánh gậy bản quyền nên mới dẫn đến sự việc hy hữu trên. Chia sẻ về vấn đề này, phía BH Media khẳng định mình không nhận nắm bản quyền ca khúc Tiến quân ca. Công ty chỉ được Hồ Gươm Audio ủy quyền quản lý và khai thác bản ghi của quốc ca trên nền tảng YouTube. Cụ thể, bất cứ ai sử dụng bản ghi này mà chưa được sự cho phép của Hồ Gươm là vi phạm bản quyền.

Về việc Quốc ca trong trận Việt Nam vs Lào bị đánh bản quyền, BH Media cho biết: "Vụ việc các kênh YouTube tắt tiếng Quốc ca lần này không hề liên quan đến BH Media". Cũng theo đơn vị này không hề có bên nào "đánh bản quyền" Tiến quân ca trong trận của đội tuyển Việt Nam tối ngày 6/12 vừa qua. Đây chỉ là do đơn vị tiếp sóng tự tắt tiếng ca khúc này để phòng xa, tránh bị mất doanh thu như kênh YouTube của FPT trong trận đấu Việt Nam - Ả Rập Xê Út diễn ra tối 16.11 mà thôi.

Thông báo về bản quyền bản ghi của Marco Polo đối với ca khúc Tiến quân ca phát sóng trận đấu 16.11

Theo BH Media: "Kênh YouTube của FPT không có lỗi, họ chỉ là đơn vị tiếp sóng. Ban tổ chức sân mới chính là người đã chọn bản ghi Tiến quân ca của Hãng đĩa Marco Polo. Đây là bản ghi mà hãng đĩa này bỏ tiền sản xuất và đã đăng ký bản quyền trên YouTube. Theo luật, bất kì ai muốn sử dụng bản ghi này thì phải xin phép nhà sản xuất; Sự vô tư sử dụng bản ghi Tiến quân ca của hãng đĩa nước ngoài mà không xin phép của ban tổ chức sân, đã khiến các kênh YouTube ở Việt Nam tiếp sóng bị mất doanh thu".

BH Media cũng cho rằng khi các cầu thủ ra nước ngoài thi đấu, phía Việt Nam cần chủ động đăng ký bản quyền các bản ghi Tiến quân ca cho đơn vị tổ chức. Nếu làm được như vậy các đơn vị tiếp sóng sẽ không cần tắt sóng khi phát trên các nền tảng như YouTube.