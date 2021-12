Clip: Đôi nam nữ đi ăn trộm bị phát hiện đánh rơi cả con khi đang chạy trốn

Your browser does not support HTML5 video.

Clip đi ăn trộm bị phát hiện, cặp đôi nam nữ đánh rơi con khi chạy trốn (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ đoạn clip ghi lại một vụ trộm điện thoại tại một cửa hàng quần áo.

Hình ảnh được camera an ninh ghi lại cho thấy, một cặp đôi nam nữ chở theo trẻ nhỏ đi "hành nghề". Trong khi người đàn ông cùng em bé đứng ngoài đường chờ thì người phụ nữ bước vào trong giả vờ chọn đồ.

Lợi dụng lúc nữ nhân viên đi ra ngoài, người phụ nữ đã nhanh chóng lấy chiếc điện thoại đang sạc trên bàn thu ngân đút vào túi quần.

Sau đó, người này tỏ vẻ bình thường, lập tức đi ra ngoài, trèo lên xe để tẩu thoát. Hành động mập mờ của cặp đôi đã bị nhân viên phát hiện. Dù bị nữ nhân viên chặn đầu nhưng người đàn ông vẫn phóng tay ga khiến bé trai rơi xuống khỏi xe.

Được biết, người phụ nữ đã vứt lại điện thoại nên người dân không truy đuổi nữa.

Hiện vẫn chưa rõ địa điểm xảy ra vụ việc nhưng đông đảo cư dân mạng đều bức xúc trước hành động của cặp đôi trên. Một vài bình luận từ phía cư dân mạng:

- "Đã đi trộm cắp còn đem theo trẻ em để nó nhìn thấy rồi học theo"

- "Trời ơi nó cán lên thằng nhỏ luôn, ác chưa từng thấy"

- "Làm cha mẹ kiểu đó thì không còn gì để nói rồi"

- "Không biết bánh xe có cán vào chân thẳng nhỏ không. Thấy hơi mờ. Tội bé quá"