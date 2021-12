Tin tối 7/12: Toàn cảnh vụ clip nam thanh niên 2k6 tại Cà Mau chém bạn gục trên đường vì mâu thuẫn

Tối ngày 6/12 vừa qua, cộng đồng mạng vô cùng sửng sốt trước đoạn clip ghi lại một vụ dùng dao chém nhau khiến 1 người tử vong. Được biết, sự việc xảy ra vào ngày 05/12 tại ấp Nhà Cũ, xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.

Clip thanh niên 2k6 chém bạn tại Cà Mau (Nguồn: THVL)

Công an huyện Đầm Dơi báo cáo vụ dùng dao chém nhau dẫn đến chết người xảy ra ngày 05/12/2021 tại ấp Nhà Cũ, xã Quách Phẩm Bắc, như sau:

Đối tượng: Nguyễn Đăng K.; sinh ngày 27/10/2006; HKTT: Ấp Nhà Dài, xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi; chưa có tiền án, tiền sự.

Bị hại: Lâm Kha L.; sinh ngày: 28/4/2005; HKTT: Ấp Nhà Cũ, xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi.

Hiện trường vụ việc thanh niên 2k6 Cà Mau chém bạn gục tại chỗ

Nội dung vụ việc: Vào khoảng tháng 10/2021, Nguyễn Đăng K. và Lâm Kha L., nhắn tin, mâu thuẫn nhau trên Facebook; khoảng 08 giờ ngày 05/12/2021, K. hẹn gặp L. tại đoạn lộ nhựa gần nhà của L. để nói chuyện; khoảng 11 giờ cùng ngày, K. rủ thêm bạn là Nguyễn Duy Kh. (sinh ngày 06/11/2005 ở ấp Cầu Ván, xã Quách Phẩm Bắc) đi cùng K. đến điểm hẹn gặp L.; khi đi, K. mang theo cây dao (mua trên mạng, chiều dài 50cm) để vào cốp xe; K. điều khiển xe biển số 68NA-024.**, Kh. điều khiển xe biển số 81F5-14** cùng đến đoạn lộ gần nhà L. (cách khoảng 100m); lúc này, K. thấy L. đi bộ trên lộ, K. dừng xe và lấy dao bất ngờ chém L. nhiều nhát khiến nạn nhân ngục xuống và bất tỉnh (qua kiểm tra ban đầu, có vết thương phía ngực trái, cổ tay phải đứt gần lìa (còn dính một phần da), cánh tay trái bị đứt mõm phiểu, đứt 02 ngón tay...). Sau đó, K. và bạn bỏ chạy về nhà; ông Lâm Văn Q. (cha của L.) đưa L. đến Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi để cấp cứu và chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau; lúc 17 giờ 10 phút cùng ngày, L. tử vong.

Dân mạng ám ảnh khi xem đoạn clip nạn nhân bị thanh niên 2k6 Cà Mau chém

Công an xã Quách Phẩm Bắc tiếp nhận nguồn tin và báo Cơ quan CSĐT, Công an huyện Đầm Dơi. Ngay sau đó, Trưởng Công an huyện cùng đồng chí Phó Trưởng Công an huyện (phụ trách điều tra) đến ngay hiện trường, chỉ đạo Điều tra viên phối hợp Viện kiểm sát khám nghiệm hiện trường, làm việc với những người biết việc làm rõ hành vi của K. dùng dao chém L. và đã thu giữ được cây dao (nêu trên); trinh sát phối hợp Công an xã truy bắt được 2 đối tượng và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện dư luận đang trông chờ vào kết luận chính thức từ cơ quan chức năng./