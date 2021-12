Vụ chủ shop Mai Hường đánh nữ sinh vì 160k: Công an trắng đêm khám sát, tịch thu toàn bộ hàng hóa

Vụ việc chủ shop Mai Hường (số 93 Lê Hoàn, TP.Thanh Hóa) hành hung nữ sinh ăn cắp chân váy 160k đang nhận được sự quan tâm của cư dân mạng.

Ngay sau khi đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội, Công an thành phố Thanh Hóa đã nhanh chóng vào cuộc, tiến hành xác minh, tịch thu toàn bộ hàng hóa để điều tra nguồn gốc xuất xứ.

Clip cô gái bị chủ shop đe dọa, đánh đập vì ăn trộm chân váy 160k (Nguồn: FB)

Theo Vietnamnet, rạng sáng ngày 4/12, lực lượng chức năng vẫn đang khám xét cửa hàng quần áo Mai Hường. Trước cửa shop, ô tô tải đậu chờ sẵn để bốc dỡ hàng lên xe. Rất đông người dân cũng có mặt tại hiện trường vì hiếu kỳ, bức xúc trước hành động kém văn minh của chủ shop.

Lực lượng chức năng chăng giây, tiến hành khám xét cửa hàng quần áo hành hung nữ sinh (Ảnh: Vietnamnet)

Cũng theo VTC, khoảng 2h sáng cùng ngày, Công an thành phố Thanh Hóa đã hoàn thành việc khám xét. Toàn bộ quần áo, giày dép đã bị lực lượng chức năng kiểm đếm, niêm phong đưa về trụ sở để điều tra nguồn gốc.

Toàn bộ quần áo đã bị tháo dỡ, đóng vào bao tải lớn rồi đưa lên xe chở về trụ sở công an

Trước đó, ngày 3/12 vừa qua, dân mạng sục sôi trước đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị chủ shop hành hung vì ăn trộm chân váy có giá 160.000 đồng. Mặc kệ nữ sinh khóc lóc, van xin và hứa sẽ bồi thường, chủ shop vẫn không chịu bỏ qua. Một số người có mặt tại cửa hàng còn hỗ trợ khống chế nữ sinh để chủ shop đánh vào đầu, cầm kéo đòi cắt tóc, thậm chí cắt dây áo ngực nữ sinh để cảnh cáo.

Hình ảnh cô gái trẻ bị chủ shop hành hung, cắt dây áo ngực

Chưa dừng lại ở đó, một số nguồn tin cho hay, chủ shop còn nhắn tin đe dọa, yêu cầu phía gia đình nữ sinh phải bồi thường 15 - 30 triệu đồng. Mẹ nữ sinh đã cầm 5 triệu đến giảng hòa nhưng chủ shop nhất quyết không chịu. Vì hoàn cảnh quá khó khăn nên mẹ nạn nhân cũng không thể làm gì hơn. Ngay sau đó, chủ shop đã đăng tải đoạn clip hành hung nữ sinh lên mạng xã hội, tuy nhiên lại khiến cộng đồng mạng phẫn nộ, đòi dẹp bỏ luôn cửa hàng vì hành xử thiếu tình người.