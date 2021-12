Xem tử vi tuổi Thìn năm 2022, tử vi tuổi Thìn năm Nhâm Dần, tổng quan vận hạn tuổi Thìn 12 tháng

"Năm Nhâm Dần 2022 nhìn chung khá ưu ái với người tuổi Thìn."

Vận trình tài lộc của sao Nhâm Thìn năm 2022 không được lý tưởng, tuy vận số bước sang năm 2022 của tuổi Tân Mùi có phần khởi sắc hơn so với năm ngoái nhưng vận may cũng ít nhiều bị ảnh hưởng.

Việc kinh doanh mở rộng, nhưng bước đầu gặp khó khăn. May mắn về tài lộc tốt hơn năm ngoái, nhưng tiêu dùng phần lớn là do lối sống thú vị hơn, đủ tiền tiêu, không mắc nợ và gặp nhiều may mắn trong kinh doanh.

Gia đạo có điềm báo có tang, cần chú ý hơn đến sức khỏe của người già và trẻ nhỏ trong gia đình. Tình cảm vợ chồng tuy có tiến triển nhưng vẫn khó nguôi ngoai. Sức khỏe không có gì đáng lo ngại, trừ một số bệnh vặt và một số bệnh do suy nghĩ quá nhiều.

Tử vi tuổi Thìn năm 2022

Tháng 1: Bản mệnh gặp phải một số rắc rối nhỏ. Nhưng sau cùng cũng nhanh chóng tự mình giải quyết ổn thoả.

Tháng 2: Vận trình có quý nhân giúp đỡ, giới thiệu những cơ hội việc làm, đầu tư hấp dẫn. Tuy nhiên, thành hay bại sẽ phụ thuộc vào cách đón nhận và những nỗ lực của bạn.

Tháng 3: Trong tháng, bản mệnh sẽ phải chịu nhiều áp lực từ công việc - tài chính.

Dẫn đến những ảnh hưởng không mong muốn lên đời sống tình cảm.

Những lúc này, các bạn nên cố gắng giữ cho mình một tâm lý ổn định và tinh thần lạc quan. Sự tích cực sẽ giúp bạn dễ dàng thu hút nhiều may mắn đến với cuộc sống.

Tháng 4: Bản mệnh cần chú tâm hơn vào công việc. Tránh lơ là, đùn đẩy khiến bản thân mắc phải những lỗi sai không đáng có. Đừng để những giây phút lơ đễnh ấy lấy đi cơ hội thăng tiến sự nghiệp của bạn.

Tháng 5: Tiền bạc hao tổn, tình cảm trục trặc. Bản mệnh cần chú ý hạn chế tham gia các hoạt động mạnh dẫn đến thương tích tay chân.

Tháng 6: Mọi việc hanh thông. Người làm công ăn lương liên tục được sếp tin tưởng trọng dụng, cơ hội thăng tiến rộng mở. Người làm kinh doanh có vận tài lộc. Nếu chí thú làm ăn thì sẽ rất nhanh dư dả , nhưng có thị phi nhiều ! K nên đầu tư !!! Dự án ảo

Tháng 7: Bản mệnh có cơ hội kết giao thêm nhiều mối quan hệ mới. Nhưng cần cẩn trọng, tránh để vận đào hoa gây ra những hệ luỵ không mong muốn.

Tháng 8: Nếu có kế hoạch quan trọng muốn triển khai trong năm thì người tuổi Thìn nên cân nhắc thực hiện trong tháng này.

Đây là thời điểm thuận lợi để mua nhà, tổ chức đám cưới, đổi việc, mở rộng kinh doanh…

Tháng 9: Đương số đối mặt với một số khó khăn trong công việc. Tuy nhiên, nhờ quý nhân phù trợ mà may mắn sắp xếp ổn thoả nhanh chóng.

Tháng 10: Bản mệnh đón nhận một số cơ hội làm ăn hấp dẫn từ những mối quan hệ xung quanh.

Tuy nhiên, đương số cần cân nhắc thật kỹ. Tránh tham gia vào các dự án đầu tư nhiều rủi ro mà bản thân chưa hiểu rõ.

Tháng 11: Tất cả các phương diện trong cuộc sống đều bình ổn. Riêng công việc thì sẽ có nhiều áp lực hơn vì đây là giai đoạn cuối năm. Nhưng nếu bản mệnh quyết tâm cố gắng không ngừng thì những mục tiêu từ trước sẽ nhanh chóng được hiện thực hoá.

Tháng 12: Chú ý vấn đề đi lại. Tránh làm việc quá sức khiến bản thân lao lực. Dẫn đến các căn bệnh vặt vãnh liên quan tới hệ thần kinh, xương khớp.

Cụ thể như: Đau lưng, thị lực giảm, đau đầu chóng mặt…

Tổng quan vận hạn người tuổi Thìn năm 2022

TỔNG KẾT

Cẩn thận đến các vấn đề kiện cáo và sức khoẻ.

Tránh ăn nói bồng bột khiến bản thân vướng phải những cuộc cãi vã không đáng có.

Gây bất lợi cho công việc cũng như sự nghiệp.

Ngoài ra, bản mệnh cũng nên chú trọng hơn đối với vấn đề ăn uống.

Tránh làm việc lao lực, bỏ bữa khiến bản thân dễ mắc phải các căn bệnh về tiêu hoá, đường ruột.

Trong năm, việc bạn đọc gặp khó khăn là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, khó khăn nào rồi cũng sẽ qua.

Quan trọng là sau mỗi thử thách ấy, bạn được gì !!!