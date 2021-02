Những ngày cận Tết Nguyên Đán khi mọi người đang nô nức đi sắm sửa, trang trí nhà cửa thì không khí tang thương lại bao phủ lên căn nhà xập xệ của anh Vũ Văn Khoa (SN 1969, trú tại thôn Xuân Nguyên, xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên). Vợ anh là chị Vũ Thị Hoàn (SN 1982) trong một lần đi nhặt rác nuôi gia đình không may xảy chân rơi xuống ao sâu, mãi mãi không thể quay về.





Hai người con gái của chị Hoan đang chắp tay trước linh cữu người mẹ xấu số (Ảnh: FB)

Gia đình anh Khoa thuộc dạng hộ nghèo ở trong thôn, căn nhà xập xệ không chút đồ giá trị là nơi anh cùng vợ con sinh sống qua ngày. Dù là người đàn ông trụ cột gia đình nhưng lâu nay anh Khoa lại bệnh tật triền miên, thân hình cũng vì thế mà gầy guộc chỉ còn da bọc xương. Anh lực bất tòng tâm, chẳng thể làm được công việc gì để đỡ đần phụ vợ nuôi con.





Từ lúc chồng bệnh tật, chị Hoàn phải đứng lên gồng gánh gia đình chăm chồng, vừa chăm sóc 2 người con gái còn thơ dại là cháu Vũ Thị Giang (5 tuổi) và Vũ Thị Trang (3 tuổi). Mỗi ngày người phụ nữ khắc khổ phải đi mò cua bắt ốc rồi tranh thủ đi nhặt thêm phế liệu để có đủ tiền trang trải cuộc sống. Dù trời nắng hay mưa rét, chị Hoàn vẫn phải ra đồng xuống sông nhặt nhạnh những thứ người ta bỏ đi về bán kiếm chút tiền cho 4 con người sống qua ngày.





Căn nhà hoang tàn, nơi sinh sống của hai bé và anh Khoa (Ảnh: FB Linh Xùu)

Bên trong căn nhà không có gì giá trị, tường và sàn loang lổ, bong tróc, các vật dụng có cũng như không (Ảnh: FB Linh Xùu)

Theo lời kể của chị Minh Châu (27 tuổi), hàng xóm của chị Hoàn, cách đây không lâu, chị bầu đứa con thứ 3 chẳng may đẻ rớt ở ruộng. Đáng tiếc thay đứa trẻ không may qua đời, còn chị Hoàn may mắn giữ được mạng sống. Từ khi con mất, chị không còn đi mò cua bắt ốc nữa mà chuyển hẳn sang nhặt ve chai để bán.





Làm “nghề mới”, người phụ nữ 35 tuổi đi lang thang khắp các bãi rác ở vùng lân cận, tìm kiếm chai lọ, những thứ phế liệu người ta bỏ đi với hi vọng kiếm được vài chục nghìn mỗi ngày. Ngày nào chị không đi kiếm ăn thì hai đứa con thơ dại cũng phải nhịn đói, hàng xóm láng giềng ai cũng thương cảm cho số phận của chị.

Được biết căn nhà mà gia đình anh Khoa đang ở cũng được chính quyền xã dựng cho trong đợt xây dựng nhà tình thương, thì 4 người mới có chỗ chui ra chui vào, tránh mưa tránh nắng.





Anh Khoa cùng hai con ngồi thẫn thờ trước cửa nhà khi vợ qua đời (Ảnh: FB Linh Xùu)

Thế nhưng, số phận thật nghiệt ngã với người phụ nữ nghèo khổ, chiều ngày 30/1, như thường lệ chị Hoàn đi sang xã bên để nhặt rác chẳng may trượt chân và ngã xuống bãi rác sâu. Chị không thể tự lên được và qua đời do bị đuối nước. Sống đã khổ đến khi mất chị vẫn khổ. “Bãi rác ấy ở xa khu dân cư lại không có người qua lại nên không ai biết chị Hoàn bị ngã xuống đây. Gia đình có đi tìm chị ấy hôm xảy ra tai nạn nhưng phải đến chiều 31/1 mới phát hiện ra”, Minh Châu chia sẻ.





Tương lai hai em rồi không biết sẽ đi về đâu (Ảnh: FB Linh Xùu)

Để kiếm được thi thể của chị, gia đình phải thuê máy xúc đẩy hết rác lên bờ, bơm cạn nước thì mới thấy chị đang nằm lạnh lẽo, đôi bàn tay co cúm lại. Không ít người đã phải bật khóc vì quá thương xót cho hoàn cảnh của chị Hoàn.





Chị ra đi để lại hai người con gái bơ vơ sống cùng người chồng bệnh tật. Giang và Trang còn quá bé để có thể hiểu được sự mất mát những nỗi khổ mà mẹ các em đã phải trải qua. Hành trình tương lai phía trước của hai em vẫn còn dài và mịt mù.