Đến bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Giang những ngày cận Tết, ai cũng không thể cầm được nước mắt trước hình ảnh người mẹ gầy gò, một mình trông 3 đứa con. Chị tên Nguyễn Thị Sâm (ở Yên Dũng, Bắc Giang), 3 người con đáng thương của chị được 14 tháng tuổi nhưng đều mắc căn bệnh bại não bẩm sinh.

Chị Sâm sinh được 3 người con, không may cả ba đều bị bại não, liệt tứ chi (Ảnh: Dân trí)

Ở khoa Nhi, 3 đứa trẻ nằm thành một hàng trên giường bệnh. Không giống như những đứa trẻ đồng trang lứa khác, dù đã hơn một tuổi nhưng bọn trẻ lại yếu ớt. quắt queo như 3 tháng tuổi. Căn bệnh bại não khiến chân các bé cứ quặp vào nhau rất khó cử động. Nhìn thấy người lạ, miệng chúng cứ méo xệch như muốn nói điều gì nhưng không được… chỉ có đôi mắt là long lanh mở to, khiến cho người đối diện phải nghẹn lòng.





Cuộc đời chị Sâm là chuỗi ngày bất hạnh nối tiếp nhau. Chị kể hai vợ chồng đều rất yêu trẻ con, mong muốn sớm có đứa con cho vui nhà vui cửa nhưng lấy nhau gần 3 năm mà chị mãi không mang thai. Quá sốt ruột, anh chị dắt nhau đi khám, sau các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ chẩn đoán chị Sâm bị vô sinh. Cách duy nhất để anh chị có con là tiến hành thụ tinh nhân tạo với chi phí đắt đỏ.

Các bé không thể đi lại, chỉ có thể nằm một chỗ (Ảnh: Dân trí)

2 vợ chồng chạy vạy khắp nơi vay được hơn 100 triệu đồng rồi ra Hà Nội chữa trị. Sau nhiều tháng chờ đợi, cùng một loạt các thủ thuật y tế, các bác sĩ thông báo đã chuyển phôi thành công và có tim thai. Niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng như được nhân lên gấp ba khi chị Sâm mang thai một lúc 3 bé. Những ngày tháng thai kỳ, chị Sâm nghỉ hẳn công việc đồng áng, ở nhà dưỡng thai chờ ngày các con ra đời.





Dù đã cẩn trọng, gìn giữ hết mức có thể, nhưng cuối tháng 9/2019, chị Sâm sinh con khi mới mang thai tuần thứ 26. Ba đứa trẻ 2 trai, 1 gái lần lượt được bố mẹ đặt tên là Trần Vĩnh Phú (nặng 1000 gram), bé Trần Vĩnh Phúc (nặng 1100 gram), và bé Trần Phương Thảo (nặng 900 gram).

Bố các cháu phải đi làm thuê tại quán ăn để kiếm tiền chi trả viện phí, sinh hoạt ăn uống cho cả nhà. Việc chăm sóc 3 bé đều do chị Sâm và mẹ chồng 71 tuổi mắc bệnh xương khớp (Ảnh: Dân trí)

Do sinh non nên 3 bé phải nằm lồng kính trong suốt 3 tháng trời. Xuất hiện trở về nhà các em cũng rất yếu ớt, tăng cân chậm, đặt đâu nằm đấy, 2 chân cứ quắp vào nhau. Thấy các con như vậy, vợ chồng anh chị đưa 3 bé lên bệnh viện Nhi Trung ương thăm khám, tại đây, các bác sĩ chẩn đoán 3 con bị bại não, liệt tứ chi do sinh non. Hai con trai là Phúc và Phú còn bị thiếu máu, thoát vị bẹn phải chuyển sang bệnh viện Việt Đức làm phẫu thuật và truyền máu.





Từ lúc các con bệnh nặng, tình hình kinh tế gia đình chị Sâm cũng tụt dốc không phanh, đã nghèo lại ngày càng khánh kiệt. Lúc đầu, hai anh chị vay mượn điều trị cho 3 con tại bệnh viện Nhi Trung ương nhưng do có quá nhiều chi phí phải lo toan, nằm ngoài khả năng của 2 vợ chồng. Bố bọn trẻ làm thuê ở quán ăn lương ba cọc ba đồng, còn phải lo cho ông nội mắc bệnh tâm thần ở quê nên hầu như không có tiền.

Ròng rã một năm trời chạy chữa cho các con, gia đình chị Sâm ngày càng kiệt quê (Ảnh: Dân trí)

Không thể trụ lại Hà Nội, chị Sâm cắn răng cắn lợi đưa 3 con về điều trị tại bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Giang. Dù nghèo khó nhưng người mẹ này chưa bao giờ từ bỏ hy vọng, một ngày nào đó các con sẽ kêu được tiếng bố mẹ, chập chững bước đi trên chính đôi chân của mình. Chỉ nghĩ đến điều ấy thôi, đôi mắt chị Sâm lại bừng sáng.





Bác sĩ Thân Sỹ Năm, Trưởng khoa Nhi, bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Giang cho biết qua quá trình điều trị, hiện tại các cháu đã bắt đầu có tiến triển, biết lật, nhoài. Nhưng 3 bé vẫn chưa thể nói, đi lại được như các bạn cùng độ tuổi khác. Bác sĩ Năm nhận định đây là tín hiệu rất đáng mừng và hy vọng các cháu sẽ sớm khỏe mạnh.

Chị Sâm chia sẻ, dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi, chị cũng sẽ cố gắng hết sức chạy chữa cho các con (Ảnh: Dân trí)

Tuy nhiên, với hoàn cảnh gia đình chị Sâm hiện tại, việc điều trị lâu dài cho các cháu là điều quá khó. Tương lai 3 đứa trẻ phía trước vẫn còn mịt mù.





Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Chị Nguyễn Thị Sâm (mẹ 3 cháu bé mắc bại não); Địa chỉ: Xóm Bắc, xã Đồng Việt, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang; ĐT: 0989574293.