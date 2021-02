Ngày 14/2 vừa qua, NSND Hoàng Dũng đột ngột qua đời, hưởng dương 65 tuổi khiến đồng nghiệp và khán giả vô cùng bàng hoàng. Đạt Mata, người quản lý đồng hành với NSND Hoàng Dũng dù dự đoán trước ngày này sẽ xảy ra nhưng anh cũng không khỏi tiếc thương trước sự ra đi của người chú, người diễn viên đầy nhiệt huyết với nghề.

Quản lý Đạt Mata và cố NSND Hoàng Dũng (Ảnh: Vietnamnet)

Quản lý NSND Hoàng Dũng chia sẻ, cách đây 3 tuần, anh cùng diễn viên Ngọc Quỳnh bay từ TP.HCM ra Hà Nội để thăm cố nghệ sĩ. “Khi tôi vào thăm là lúc chú đang được truyền dịch, chú dù mệt nhưng vẫn nói chuyện rất tếu. Chú dặn dò tôi những điều liên quan đến công việc trong đó nhờ tôi chuyển lời xin lỗi đến đoàn làm phim Gái già lắm chiêu V vì chú sẽ khó xuất hiện cùng ekip vào buổi họp báo ra mắt bộ phim”, Đạt Mata nói.





Cũng theo Đạt Mata dù bệnh tình không thuyên giảm nhưng NSND Hoàng Dũng vẫn đam mê mãnh liệt với công việc, chưa bao giờ ông ngơi nghỉ. Ông nuốt cơn đau vào trong bay quãng đường dài từ Hà Nội vào TP.HCM để hoàn thành nốt các công việc còn dang dở, tránh làm ảnh hưởng đến ekip trước khi quay trở lại bệnh viện tiếp tục điều trị bệnh về máu.

Người quản lý tiết lộ rằng, những tháng ngày cuối đời, NSND Hoàng Dũng vẫn chăm chỉ làm việc đêm chỉ ngủ 2 - 3 tiếng. “Có những ngày 1 đến 2 giờ sáng, chú vẫn gọi cho tôi bàn công việc, đi quay về chưa kịp ngủ lại phải đi. Một người sống và cống hiến là nghệ sĩ của nhân dân đúng nghĩa!”.





Anh thấy rằng bản thân rất may mắn khi được đồng hành làm việc với NSND Hoàng Dũng những năm tháng cuối đời. Về công việc, Đạt Mata cho biết bộ phim Trở về yêu thương do NSND Hoàng Dũng thủ vai buộc phải tìm kiếm người đóng thế do bộ phim chưa quay xong thì cố nghệ sĩ qua đời quá đột ngột.

NSND Hoàng Dũng là người có tài có tâm (Ảnh: Vietnamnet)