Những ngày qua, cả nước đang gồng mình chống lại chủng mới của vi-rút SARS-CoV-2. Bên cạnh lực lượng tuyến đầu như các y, bác sĩ, quân đội, công an... còn có rất nhiều tổ chức, cá nhân cũng góp chút sức lực nhỏ bé với hy vọng dịch bệnh sớm qua đi và cuộc sống trở lại bình thường.





Mới đây, hình ảnh mẹ Việt Nam Anh hùng miệt mài may những chiếc khẩu trang vải để chống dịch Covid bất ngờ được cư dân mạng “đào mộ”. Nhìn mẹ đã tuổi cao, bàn tay vẫn thoăn thoắt may vá khiến nhiều người vô cùng cảm động. Được biết, mẹ tên Ngô Thị Quýt - Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng sống ở Phường 5 – Quận Gò Vấp năm nay đã 95 tuổi và cũng đã có hơn 30 năm chuyên may vỏ chăn từ thiện giúp đỡ những người nghèo khó.

Tuổi cao nhưng mẹ vẫn cố gắng cắt may những chiếc khẩu trang thật khéo (Ảnh: VnExpress)

Trên chiếc máy khâu cũ kỹ, mẹ lướt đều vòng quay chiếc kim máy để cho ra đời từng chiếc khẩu trang vải tinh tươm, tươi mới. Nói về lý do bắt tay vào việc may khẩu trang vải, mẹ bảo rằng: “Mẹ muốn góp chút gì đó cho công việc phòng chống dịch Covid, chứ mẹ đã già rồi không giúp được gì nhiều hơn!”.





Những chiếc khẩu trang được mẹ lụi cụi, tần tảo đo may bằng đôi tay gầy guộc, nhăn nheo vì tuổi già thực sự làm ấm lòng người dân và các cấp chính quyền, đoàn thể đang từng ngày căng mình chống dịch bảo vệ an toàn cho tất cả mọi người. Dù làm thủ công nhưng mẹ cắt may rất khéo, kích cỡ đồng đều và đặc biệt là nhiều “mẫu mã” để các “khách hàng” thỏa sức lựa chọn.





Trên chiếc máy khâu cũ kỹ, bàn tay mẹ vẫn thoăn thoắt, cẩn thận từng đường đi kim

Những tấm vải nhiều màu sắc được mẹ đo đạc, cắt rất chuẩn xác.

Thành phẩm được mẹ Quýt cố gắng hết sức để làm ra.

Trên cơ thể gầy yếu của mẹ còn lưu lại rất nhiều vết sẹo của chiến tranh, của kẻ thù để lại khi bị tra tấn trong lao tù Côn Đảo thời kháng chiến cứu nước vẫn in hằn theo năm tháng. Tuy vậy, mẹ vẫn không nề hà, vẫn ngồi vững vàng bên chiếc máy khâu với vòng quay đường kim đều đặn sáng đêm. Cứ lúc nào có thời gian rảnh rỗi, thay vì nghỉ ngơi, mẹ lại tiếp tục công việc mình yêu thích.