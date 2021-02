Ngày Lễ tình nhân năm nay rất đặc biệt khi trùng vào mùng 3 Tết Nguyên Đán. Có lẽ chính vì thế, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong Showbiz đã quyết định công khai nửa kia của mình, như một cách ghi lại kỉ niệm tình yêu.





Karen Nguyễn công khai người bạn trai đã bên nhau được 1 năm (Ảnh: Hóng hớt showbiz)

Mới đây, cô nàng Karen Nguyễn, người được cộng đồng mạng ưu ái đặt cho cái tên “Tuesday quốc dân”, đã chính thức công khai bạn trai. Theo đó, cô đã đăng tải một bức hình người yêu đang thơm má mình, kèm theo dòng trạng thái: “Happy Valentine’s Day everyone! And happy one year anniversary to us - Edit: Dạ em là Monday Official” (Tạm dịch: Chúc mọi người ngày lễ tình nhân vui vẻ! Và chúc mừng kỷ niệm một năm của chúng tôi).





Cô nàng không tiết lộ bất cứ thông tin gì về bạn trai nhưng qua bức hình được đăng tải ai cũng xuýt xoa trước vẻ soái ca và cơ bắp cuồn cuộn của anh chàng này. Qua dòng trạng thái, Karen Nguyễn một lần nữa khẳng định rằng mình không phải là “Thứ ba” mà chính là “Thứ hai chính chủ”.





Vai Hân trong series ADODDA của Hương Giang đã giúp cái tên Karen Nguyễn được nhiều người biết đến hơn (Ảnh: Internet)

Đóng quá đạt vai người thứ ba khiến cô nàng cũng gặp nhiều rắc rối trong cuộc sống (Ảnh: Internet)

Karen Nguyễn là nữ diễn trẻ đầy tiềm năng từng thủ vai Hân trong series “Vũ Trụ Tuesday” của Hoa Hậu Hương Giang, MV Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp của Hòa Minzy… Trong các sản phẩm âm nhạc này, Karen Nguyễn thường được thủ vai là người thứ ba, chen chân vào mối tình của người khác.

Lối diễn xuất cùng thần thái đỉnh cao, diễn như không diễn của Karen Nguyễn đã giúp cô ghi được dấu ấn trong lòng khán giả Việt Nam. Thậm chí, cô nàng “Tuesday quốc dân” còn bị một số người quá khích nhắn tin chửi chới khi cô đóng quá đạt trong MV.