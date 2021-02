Mới đây, câu chuyện cảm động về ba cha con sinh sống ở miền Tây được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Đối với nhiều gia đình, cha mẹ là người lo lắng, nuôi dưỡng cho các con khi chúng còn nhỏ. Tuy nhiên, trong căn nhà xập xệ này, hoàn cảnh hết sức éo le của ba cha con đang lấy đi nước mắt của nhiều người.





Được biết, hai em có tên là Hữu và Phước, sinh ra trong một gia đình nghèo, có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Mẹ của hai em đã bỏ ba cha con mà đi được 5 năm nay. Nỗi đau “nửa kia” bỏ đi quá lớn khiến người cha rơi vào trạng thái tâm lý bất ổn, lúc tỉnh lúc mê.

Căn nhà dột nát, xập xệ có thể đổ bất cứ lúc nào của ba cha con

Căn nhà không có gì đáng giá ngoài con bò, hai anh em phải nằm ngủ ngay cạnh để trông coi gia tà lớn nhất của gia đình

Khi tỉnh táo, ông thường hay ngồi im một chỗ, mắt nhìn xa xăm đầy tâm sự, còn khi phát bệnh, người cha khốn khổ lại đi lang thang khắp làng trên xóm dưới và miệng không quên lẩm bẩm tìm vợ. Chứng kiến cảnh tượng mà hai đứa trẻ đang phải chịu đựng, ai nấy cũng đều xót xa và thương cảm cho cảnh nhà quá éo le.





Mẹ bỏ đi, bố cũng bệnh tật nên kinh tế gia đình rất khó khăn. Ba cha con phải sống trong căn nhà mái tôn tạm bợ, tài sản quý giá nhất chính là con bò được chính quyền xã trao tặng. Trong căn nhà xập xệ, đổ nát, đồ đạc ngổn ngang, chỗ này cái áo cũ, chỗ kia lại quần rách. Chuồng bò cũng chính là nhà, mà nhà cũng là chuồng bò. Bên cạnh chỗ con bò nằm có một cái võng để hai anh em có thể tranh thủ chợp mắt.

Học đến năm lớp 8 thì Phúc phải bỏ học để ở nhà chăm sóc bố bị bệnh và em trai

Đối với hai em, từ khi sinh ra đến nay, thay vì được cha mẹ bao bọc như bao bạn bè khác thì Hữu và Phúc lại thiếu vắng đi tình thương của mẹ. Dù còn nhỏ nhưng phải chứng kiến cha suy sụp đến mức không còn tỉnh táo. Không những thiếu sự quan tâm từ cha mẹ, Hữu và Phúc còn phải lo lắng, chăm sóc cho cha. Điều khiến hai đứa trẻ sợ nhất không phải là “ông bà kẹ” mà là cha sẽ đi mất lúc nào không biết.





Mỗi khi màn đêm buông xuống, thay vì được ngủ một giấc thật no say thì hai đứa trẻ lại nơm nớp, chập chờn. Thỉnh thoảng, hai đứa phải thay nhau canh ba, anh ngủ thì em trông và ngược lại. Dù khổ cực nhưng hai anh em vẫn không hề than vãn, bởi cha là chỗ dựa duy nhất của hai đứa.

Hữu đang học lớp 4 nhưng tương lai phía trước của em cũng đang rất mịt mù

“Chẳng may bố xảy ra chuyện gì, anh em con không biết sống với ai đây. Có người nói tụi con bán bò đi để có tiền chữa trị cho bố, nhưng khi tỉnh táo, bố lại dặn anh em con không được bán, để dành sau này học hành lên cao”, Phúc vừa nói vừa lấy tay quệt nước mắt.





Cũng theo lời Phúc, từ trước đến nay bố rất thương hai anh em, có gì ngon cũng nhường con ăn trước, thường xuyên mua quần áo, dày dép cho anh em. Thậm chí, khi phát bệnh, người cha này vẫn không hề chửi bới hay đánh đập các con, anh chỉ lẩm nhẩm tìm vợ, người mà anh yêu thương nhất. Thương cha nên Phúc và Hữu cũng từng đi tìm mẹ nhưng đã phải từ bỏ ý định khi hay tin mẹ đã có chồng mới và sinh em bé.

Hai anh em rất thương bố và móng ước bố có thể được chữa trị để khỏi bệnh