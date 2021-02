Đêm 7/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM và Trung tâm Y tế quận 1 đã tiến hành phong tỏa khẩn cấp khu Mả Lạng (thuộc phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1), để lấy mẫu xét nghiệm, phun độc khử trùng do có liên quan đến ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.





Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, ngăn ngừa dịch bệnh có nguy cơ lây lan ra diện rộng, lực lượng chức năng đã phong tỏa, chặn lối ra vào tại hẻm 245 Nguyễn Trãi và 168 Nguyễn Cư Trinh. Bị “cấm cửa” trước Tết nên cuộc sống của người dân trong khu vực bị ảnh hưởng khá nhiều, đặc biệt là việc đón Tết Tân Sửu. Hầu như mọi người không được ra ngoài và phải cách ly tại nhà.





Sáng ngày 13/2 vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh một đám tang được cho là ở con hẻm 245 Nguyễn Trãi (TP.HCM), nơi vẫn đang bị phong tỏa. Theo chia sẻ, đây là đám tang của một gia đình Công giáo bên trong con hẻm này.

Gia đình lặng lẽ đưa tiễn qua hàng rào kẽm gai (Ảnh: FB)

Nhìn vào những bức hình ai nấy cũng phải xót xa. Do đang bị cách ly nên tang lễ chỉ diễn ra hạn chế, những người đến chia buồn cùng gia đình cũng ít, chủ yếu là hàng xóm. Ai cũng phải đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19. Đáng buồn hơn, người thân của người đã mất cũng không thể rời khỏi con hẻm để đưa tiễn người quá cố đến nơi an nghỉ cuối cùng. Họ chỉ biết lặng lẽ đứng sau hàng thép gai, khóc đến nghẹn lòng vì thương xót cho người mất.





Ánh mắt đượm buồn, dõi theo người thân dần khuất bóng trong sự bất lực khiến cư dân mạng không khỏi xúc động. Bên dưới bài đăng, nhiều người đã để lại những bình luận chia buồn sâu sắc cùng gia đình, đồng thời cầu mong dịch bệnh sẽ sớm qua đi để người dân có thể sớm quay trở lại cuộc sống bình thường.





- “Phút cuối cuộc đời vẫn không được đưa người mất đến nơi an nghỉ cuối cùng”.

- “Đúng là không nỗi đau nào bằng nỗi đau chỉ biết đứng một chỗ bất lực nhìn người thân xa dần, tất cả cũng chỉ vì Covid-19”.

- “Hi vọng là dịch bệnh sẽ sớm qua đi để cuộc sống trở lại bình thường”.

- “Mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau, cũng vì cộng đồng nên chúng ta đành chấp nhận vậy”.