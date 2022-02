Bà Phương Hằng ví vợ Trấn Thành là 'gái độc không con', lý do Hari Won khó mang thai bị đào lại

Trong livestream mới đây nhất, bà Nguyễn Phương Hằng, CEO Công ty Đại Nam tiếp tục có những phát ngôn gây bão mạng xã hội. Cụ thể, MC Trấn Thành tiếp tục trở thành cái tên bị nữ đại gia réo tên, chỉ trích dữ dội.

Trái ngược với những phản ứng tích cực của dân mạng trước đây, lần này vợ ông Dũng "lò vôi" bị dư luận "ném đá" không thương tiếc khi nói lời cay độc, đem chuyện con cái của Trấn Thành - Hari Won ra để công kích.

Your browser does not support HTML5 video.

Clip bà Phương Hằng nói lời thâm độc trên sóng livestream, ẩn ý Hari Won là "gái độc không con"

Cụ thể, bà Phương Hằng nói trên buổi phát sóng trực tiếp rằng: "Bởi vậy ta nói cây độc không trái, gái độc không con là vợ mày đó Trấn Thành. Kiểu làm phim của mày là kiểu làm mất dạy ở đỉnh cao, vừa thâm vừa mất dạy. Phải gọi mày là thằng mất dạy nhất, không thua Đàm Vĩnh Hưng đâu. Độ thâm của mày còn hơn cả Đàm Vĩnh Hưng nữa".

Bên cạnh những lời nói như "xát muối vào tim", vợ ông Dũng "lò vôi" tuyên bố sẽ "chăm sóc" Trấn Thành một cách đặc biệt, đi đến bất cứ nơi nào anh diễn để gặp mặt, nếu không thực hiện được thì "tao không phải là bà Nguyễn Phương Hằng".

Bà Phương Hằng gây phẫn nộ khi ví Hari Won là "gái độc không con"

Không ít cư dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ trước việc bà Phương Hằng đem chuyện Trấn Thành và Hari Won chưa có con để đay nghiến. Một số người còn chia sẻ lại lý do Hari Won khó có thể sinh con khiến nhiều người nghẹn ngào.

Theo đó, trong tập 10 chương trình "Chị em chúng mình", Hari Won cho biết bản thân khao khát có con nhưng vì sức khoẻ không cho phép nên vẫn chưa thể thực hiện thiên chức của người mẹ. Được biết, vợ Trấn Thành mắc ung thư cổ tử cung, trải qua 2 lần phẫu thuật nên bây giờ tử cung ngắn hơn người bình thường, khi mang thai sẽ khó giữ được đứa trẻ và nguy hiểm đến tính mạng.

Trấn Thành và Hari Won kết hôn vào năm 2016

6 năm trôi qua nhưng cặp đôi vẫn chưa có con đầu lòng vì nhiều lý do

"Tới bây giờ, tôi mới bắt đầu lo lắng vì mọi người xung quanh đã có con nhưng mình vẫn chưa. Thực ra một phần cũng do sức khỏe khi liên quan tới bệnh ung thư cổ tử cung của tôi. Tôi phải mổ hai lần nên khúc tử cung ngắn hơn người phụ nữ bình thường. Do đó, khi mang thai sẽ khó giữ được em bé và rất nguy hiểm. Một phần khác khi có con sẽ dừng lại toàn bộ công việc trong vòng 2 năm tới”, Hari Won nức nở nói.

Trước đó, bà Phương Hằng cũng livestream tuyên bố sẽ tìm đến tận nhà bạt tai Trấn Thành vì dám ẩn ý nói "fan chính nghĩa đội quần". Nhiều người cho rằng nữ đại gia Bình Dương đang ngày càng quá quắt, ăn nói thiếu chuẩn mực trên MXH.