Được biết "Phạm gia" đã bay đến xứ sở kim chi hồi đầu năm nay để làm khách mời cho drama hành động phá án "Insider" của đài jTBC, do biên kịch "Priest" (Linh Mục) và đạo diễn "Missing: The Other Side" (Mặt Trái Của Mất Tích) bắt tay thực hiện. Phim có sự tham gia của các diễn viên Kang Ha Neul, Lee Yoo Young, Heo Sung Tae.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin Phạm Băng Băng sẽ làm cameo trong bộ phim "Insider"

"Insider" kể về câu chuyện của một thực tập sinh tư pháp tên là Kim Yo Han (Kang Ha Neul). Sau khi trải qua một cuộc điều tra bí mật, Kim Yo Han rơi vào khủng hoảng và phải vật lộn để có được một lá bài thay đổi số phận mình.

Chưa rõ lý do Phạm Băng Băng nhận lời làm cameo cho tác phẩm này. jTBC xác nhận thông tin và nhấn mạnh rằng "Insider" không phải là một bộ phim có vốn Trung Quốc.

Nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh việc Phạm Băng Băng sang Hàn Quốc đóng phim

Nếu thông tin là chính xác thì Phạm Băng Băng sẽ chính thức trở lại sau 4 năm biến mất hoàn toàn khỏi làng giải trí Cbiz. Bên cạnh những người ủng hộ thì một bộ phận cư dân mạng lại tỏ ra lo lắng cho số phận của tác phẩm này, liệu có vì "Phạm gia" mà bị cấm chiếu. Một vài bình luận bày tỏ:

- "Con ghẻ quốc dân con cưng quốc tế. Mà không hiểu sao lại mời người đang bị phong sát bên Trung làm khách mời nhỉ? Không những không kéo được người xem bên Trung mà còn bị chửi lây. Mấy bài về Phạm Băng Băng chúng nó bên nó còn vẫn chửi hăng lắm."

- "Có khi đóng cameo phim này xong cái debut luôn bên Hàn không chừng."

- "Hồi 2014-2016 toàn phải xem hàn nhật, Phạm Băng Băng xuất hiện dày đặc trên TV phát nhàm luôn, mà đóng phim cũng chỉ là bình bông di động chứ cũng không phải kiểu thần sầu gì như Tôn Lệ hay Châu Tấn, thoát được vài năm nay mừng muốn chớt, nay lại tràn qua Hàn nữa, muốn khóc luôn, Phạm Băng Băng mà Hàn tiến là tôi bỏ phim Hàn luôn á."

- "Về Trung không được nên mới mò sang Hàn ấy chứ. Mò sang Hàn thì hy vọng về Trung rất mong manh."

- "Quả khí chất của Phạm Gia thì chẳng lẫn đi đâu được."

Nhan sắc xinh đẹp của Phạm Băng Băng khiến người hâm mộ tiếc nuối

Trước khi vướng vào scandal trốn thuế chấn động thế giới năm 2018, Phạm Băng Băng từng nhiều năm liền giữ vị trí ngôi sao quyền lực nhất làng giải trí xứ sở tỷ dân. Giữa lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao, cô bị điều tra trốn thuế và phải nộp phạt với số tiền khổng lồ lên đến 883 triệu tệ (khoảng 3000 tỷ đồng). Sau ồn ào, Phạm Băng Băng dường như biến mất khỏi màn ảnh nhỏ, dù có cố gắng tham gia một vài sự kiện nhưng công chúng vẫn tiếp tục tẩy chay. Một số nguồn tin cho hay "Phạm gia" đã bị phong sát (không thể đóng phim, lên truyền hình, tổ chức concert...) tại Trung Quốc nên cơ hội trở mình quay trở lại ngôi vị "Nữ hoàng Cbiz" là điều không thể. Đáng chú ý, sau bao nhiêu năm, nhan sắc xinh đẹp, quý phái, toát lên sự sang chảnh của Phạm Băng Băng vẫn khiến nhiều người tiếc nuối.