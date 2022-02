Kể từ sau vụ ẩu đả với nhóm Trần My, Trang Nemo liên tiếp gặp “vận đen” khi bị kẻ lạ mặt tạt mắm tôm trước cửa nhà riêng, bị dân mạng chọc phá chuyện làm ăn, đặt hàng rồi bom, thậm chí còn phải lấy đơn hàng đồ ăn cả triệu đồng dù không order.

Trang Nemo và Trần My từng khiến dân mạng nháo nhào một phen

Mới đây, cư dân mạng tiếp tục hoang mang trước thông tin cùng đoạn clip ghi lại cảnh Trang Nemo bị tạt nước, hứng trọn cái bạt tai vào mặt. Cụ thể, khi Trang Nemo đang ở quán ăn uống cùng gia đình, một người đàn ông bất ngờ tiến vào cầm ly nước trên bàn hất vào mặt cô, đồng thời tát cô một cái. Người này cũng để lại lời đe dọa: “Lần này là cảnh cáo thôi nha mày!”.

Clip Trang Nemo bị đánh (Nguồn: Facebook)

Chia sẻ trên báo chí về vụ việc, Trang Nemo cho biết: “Sự việc diễn ra vào tối Mùng 2 Tết. Lúc đó không có chồng tôi đi cùng mà xung quanh chỉ có bạn bè. Đang ngồi nói chuyện thì có 1 nhóm người bao gồm 4 - 5 người đàn ông, một người trong số đó lại tạt nước và bạt tai tôi. Lúc này tôi đang rất sợ hãi, không nghĩ là ở giữa nơi đông người mà lại có thể hành động thiếu đi sự thượng tôn pháp luật như vậy.”

Trang Nemo ngỡ ngàng khi bị đánh

Tuy nhiên, nhìn phản ứng hời hợt, can ngăn “cho có” của những người đi cùng Trang Nemo khiến nhiều người đặt ra câu hỏi liệu “cô nàng lắm chiêu” này có đang tự tạo dựng drama để nổi tiếng hơn hay không. Một bộ phận cư dân mạng còn không ngần ngại để lại bình luận mang tính châm biếm:

“Cắt, diễn tốt lắm!”.

“Khi nào người ta tạt mắm tôm vào mặt thì mình tin. Chứ dăm ba cốc nước ai chả biết là diễn.”

“Thiếu đi sự thượng tôn pháp luận đồ, vậy lúc người ta vào shop cả bầy lao vào đánh người ta rồi có thiếu thượng tôn pháp luật không, bớt diễn lại đi shop côn đồ.”

“Ly hôn với chồng còn diễn được huống chi có ly nước uống, trời nóng tạt ly nước cho mát thôi nè.”

“Rất có năng khiếu làm diễn viên kiêm viết kịch bản.”

Hình ảnh được trích từ camera quán ăn

Trước đó, Trang Nemo đăng tải clip xin lỗi cộng đồng mạng vì hành động thiếu kiểm soát của nhân viên tại quán. Ngay sau đó, phía Trần My đã đưa ra bằng chứng Trang Nemo giả tạo, xin lỗi nhưng đi hát hò, nhảy múa, thậm chí còn chế lời bài hát đùa cợt vụ giật khẩu trang cô gái áo trắng dẫn đến vụ ẩu đả.