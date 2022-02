Jungyeon (TWICE) xuất hiện với thân hình sồ sề, tình trạng sức khoẻ đáng lo ngại khiến fan xót xa

Mới đây, Jungyeon đã trở lại sân khấu sau 6 tháng vắng bóng. Cô nàng đang cùng TWICE thực hiện tour lưu diễn “III” tại Mỹ.

TWICE 트와이스 Jeongyeon 정연 Cry For Me fancam | TWICE 4th World Tour | Los Angeles (LA) Day 1

Màn comeback sau khoảng thời gian dài chữa bệnh của Jungyeon khiến người hâm mộ không khỏi xúc động. Mỗi lần đến phân đoạn của cô, khán giả đều hò reo hết sức để cô vũ tinh thần Jungyeon hoàn thành phần trình diễn.

Dù thể hiện sự vui vẻ trên SNS, nhưng fan hâm mộ xem trực tiếp concert cũng như fancam tinh ý nhận ra Jungyeon có vẻ không được khoẻ, cùng với động tác nhảy có phần nặng nề, không được linh hoạt. Đặc biệt, cơ thể Jungyeon phát tướng do ảnh hưởng khi sử dụng thuốc trị bệnh, đây cũng có nguyên nhân khiến các động tác không được thanh thoát.

Jungyeon phát tướng thấy rõ sau khoảng thời gian dài chữa bệnh

Đông đảo cư dân mạng đã để lại bình luận động viên Jungyeon nhanh chóng bình phục để quay trở lại hoạt động với nhóm, nhất là khi thời gian ký kết hợp đồng giữa TWICE và JYP đang dần tới. Một vài bình luận bày tỏ:

"Có lẽ Jungyeon nhớ fan nhớ sân khấu nên cố gắng đi tour cùng nhóm. Kiên cường quá, Jungyeon cố lên ạ."

"Có mình tui nghĩ là bả dù chưa khỏe 100% nhưng vẫn chủ động đề nghị đi diễn vì thương fan hả, chứ không phải bị ai tác động bắt diễn."

"Không phải fan TWICE, cũng không support hay tìm hiểu nhiều về nhóm nhưng mà thật tâm tui thấy rất thương mấy cô gái này. Lịch trình của BTS đã dày kín rồi nhưng lịch trình của TWICE thấy không dừng lại ở dày nữa mà là điên rồ,thực sự rất điên rồ luôn. Comeback ra sản phẩm mới liêb tục,dự án bên Hàn bên Nhật tùm lum,sức khoẻ của các thành viên thì không tốt. Thấy Jungyeon gắng gượng tham gia thế này thì thực sự khâm phục lòng ngiệt huyết này,cảm thấy họ thực sự yêu nghề,chú trọng đến nghệ thuật và nghĩ cho nỗi lòng của fan. Là fan mà,idol bị bệnh mà không thấy cập nhật gì nhiều thì lo lắm,phải thấy mặt,thấy họ vui cười thì mới yên lòng được. Hãy cố lên nào 9 cô gái."

"Cảm ơn Jeongyeon đã tham gia concert, nhìn Jeongyeon vui vẻ mình cũng rất vui và đặc biệt là ONCE và TWICE luôn thương và quan tâm đến Jeongyeon."

"Thật ra thì có thể cũng vì Jungyeon muốn được on stage, được trở lại cùng TWICE. Làm nghề nào công việc gì cũng vậy mà, không cống hiến không hoạt động sẽ dễ rơi vào tâm lý bất lực và cảm thấy mình vô dụng, Jungyeon dũng cảm không màng sức khỏe, ngoại hình hiện tại của mình để quay trở lại sân khấu, lo lắng là điều đương nhiên đối với fan, bên cạnh đó thì sự ủng hộ, đáp lại tích cực với Jungyeon cũng là điều nên làm. Vì nếu mình là nghệ sĩ, mình chấp nhận hi sinh nhiều điều để được đứng trên sân khấu thì điều mình mong nhất là sự ủng hộ, chấp thuận tích cực từ người hâm mộ, khán giả thôi."

"ONCE luôn hiểu lần này là Jeongyeon nhớ fan nên cố gắng tham gia concert chứ chuyện này là vấn đề sức khỏe, công ty có như thế nào thì cũng chẳng thể ép. OT9 là điều mình luôn mong ước, thật sự không biết thương Jeongyeon để đâu cho hết."

Từ tháng 6/2020, Jungyeon đã phải ngưng hoạt động nhiều lần do thoát vị đĩa đệm cổ và chứng rối loạn lo âu. Nữ thần tượng cũng tăng cân do tác dụng phụ của steroid trong thuốc điều trị. Nhiều người cho rằng chính lịch trình làm việc dày đặc đến nghẹt thở (khoảng 12 lần comeback trong 1 năm) là nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy sụp của các thành viên. Tuy vậy, Jungyeon vẫn kiên cường muốn đứng trên sân khấu cùng TWICE.