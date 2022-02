Sau khoảng thời gian nhiễm Covid-19 cùng với những di chứng khủng khiếp hậu khỏi bệnh, mới đây, siêu mẫu Minh Tú bất ngờ thông báo sẽ tạm ngưng mọi hoạt động để sang Mỹ 1 tháng và dự kiến trở về vào cuối tháng 3.

Minh Tú thông báo sang Mỹ 1 tháng

Chia sẻ trên trang cá nhân, Minh Tú cho biết:

"Xin chào mọi người.

Lời đầu tiên, Minh Tú muốn gửi đến tất cả mọi người lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất vì đã luôn theo dõi, ủng hộ và động viên Minh Tú trong suốt khoảng thời gian qua.

Dưới đây là một số điều Minh Tú muốn chia sẻ cùng tất cả mọi người. Minh Tú sẽ có chuyến đi xa khỏi Việt Nam trong 1 tháng và sẽ về nước vào cuối tháng 3.

Mong rằng khi Minh Tú quay trở về sẽ vẫn nhận được sự yêu mến và quan tâm của mọi người. Chúc mọi người nhiều sức khoẻ và luôn bình an ạ.

Hẹn gặp lại."

Dù không nói rõ lý do qua Mỹ nhưng người hâm mộ cho rằng Minh Tú muốn đi một nơi xa để nghỉ ngơi chăm sóc bản thân. Được biết, HLV "The Face" đang trải qua khoảng thời gian kinh khủng vì di chứng do Covid-19 để lại. Cô tiết lộ bản thân "thường cảm thấy trống rỗng, đôi lúc muốn buông xuôi từ bỏ nhiều điều".

Nghe chia sẻ của Minh Tú không ít người thấy đồng cảm, gửi lời động viên mong cô sớm trở về Việt Nam tiếp tục công việc. Tuy nhiên, một bộ phận dân mạng lại tỏ ra đùa cợt, thậm chí đồn đoán rằng cô qua Mỹ để đi đẻ giống như Hoa hậu Phạm Hương. Không ít dân mạng đã phê phán những tài khoản này đồng thời khẳng định Minh Tú chỉ đi 1 tháng, chuyện sinh đẻ là điều không thể.

Một vài bình luận từ phía cư dân mạng:

"Chắc nối gót Phạm Hương, Hương Tràm nè!"

"Người ta đi 1 tháng mắc cái gì bảo người ta đi đẻ vậy mấy chị, eo ôi cùng đàn bà con gái với nhau mà nói mấy câu không thể ngửi nổi luôn ý."

"Người ta 30 tuổi rồi đẻ cũng được mà có mấy má nói lạ ghê làm như đẻ là tội lớn hay sao đó."

"Y tế Mỹ tốt thật, nhất là sản khoa. Thấy chị nào nổi tiếng cũng sang đẻ."

"Mình nghĩ là sau hậu covid sức khoẻ Minh Tú không được tốt, chị không có lượng hơi khoẻ để đi catwalk trên sàn diễn được nữa và cũng không thể nói chuyện như bình thường được để nhận show. Sang Mỹ để thoải mái cho bản thân và chữa hậu covid."

Hoa hậu Phạm Hương bất ngờ sang Mỹ rồi sinh con

Trước đó, Hoa hậu Phạm Hương cũng vướng tin đồn sang Mỹ đi đẻ khi sự nghiệp tại Việt Nam đang nở rộ. Bẵng đi một thời gian, nàng hậu bất ngờ đăng tải hình ảnh con trai, đồng thời tiết lộ bản thân đã làm mẹ khiến người hâm mộ "ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa."