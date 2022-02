Valentine buồn của Đào Bá Lộc: Chia tay bạn trai sau 4 năm hẹn hò, vậy là 'đường quốc lộ' đã đi hết!

Đúng Valentine - ngày lễ tình nhân 14/2, ca sĩ Đào Bá Lộc (hay còn gọi là Luna Đào) bất ngờ chia sẻ thông tin đang độc thân, đã chia tay bạn trai sau 4 năm hẹn hò.

Đào Bá Lộc tiết lộ chia tay bạn trai thứ 15 đúng ngày Valentine

Nguyên văn chia sẻ của Đào Bá Lộc trên facebook cá nhân:

"Luna muốn nói rằng hiện tại mình đang Single ! Cũng được một thời gian qua rồi.

Không là người yêu nhưng vẫn là người thân , và sẽ luôn là gia đình !

Luna rất mãn nguyện vì đã có một tình cảm bốn năm rất chung thuỷ , rất tri kỷ , luôn cổ vũ nhau trưởng thành . Đủ trưởng thành để cả hai đều dũng cảm theo đuổi chính mình , bước ra khỏi vùng an toàn khi mà hiện tại đã không còn vừa vặn cho tâm hồn muốn phiêu lưu đi xa hơn.

Wish You All The Best.

Happy Valentine nhé mọi người !!!!"

Học trò Hồ Ngọc Hà chưa từng tiết lộ gương mặt người yêu dù cả hai từng nhiều lần quay Vlog

Chuyện tình giữa Đào Bá Lộc và bạn trai thứ 15 nhận luôn nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Giọng ca 27 tuổi từng không ít lần tiết lộ cả hai chia tay nhưng chỉ đang giận hờn một chút thôi. Việc học trò Hồ Ngọc Hà tiết lộ đã "đường ai nấy đi" khiến người hâm mộ cặp đôi không khỏi buồn bã, tiếc nuối cho một cuộc tình tưởng chừng sẽ đi đến hôn nhân hạnh phúc.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng bày tỏ sự lạc quan, giống như cách Đào Bá Lộc truyền năng lượng tích cực đến mọi người qua các Vlog trên kênh YouTube cá nhân, hy vọng giọng hát "Thanh Xuân" sẽ sớm tìm được bến đỗ mới. Một vài bình luận từ phía cư dân mạng:

"Vậy là đi hết đường quốc lộ rồi hả chị?"

"Cũng muốn có ai đó gắn bó với mình lâu đến thế, nhưng đáng tiếc là chưa có ai."

"Đội này ra rồi chuẩn bị mướn đội khác về đá thôi."

"Xinh quá trời luôn á...đường quốc lộ đang rẻ hướng khác thôi mấy bà."

"Dù em có là người hài hước tới đâu, thì đường tình duyên đâu nào suôn sẻ."

Trước đó, Đào Bá Lộc chưa từng công khai gương mặt bạn trai suốt 4 năm quen nhau dù cả hai từng quay khá nhiều Vlog cùng nhau. Anh từng tiết lộ bạn trai cũ là người đàn ông khá tâm lý, chiều chuộng những sở thích của nam ca sĩ.

“Tôi nhận ra mình hơi ích kỷ khi thấy được rằng anh đã cố gắng cứng cáp hơn nhiều để che chở cho tôi. Tôi chưa viết về anh bài hát nào cả, vì mãi bắt anh cùng tôi theo đuổi những mục tiêu cá nhân của mình. Tôi bảo không còn thấy lãng mạn mà quên rằng vì bắt anh một lúc làm quá nhiều thứ, người yêu, một người bạn, một người thân, kiêm camera man và dựng phim của tôi nữa! Khi tôi gặp sự cố anh luôn bảo rằng, mỗi ngày trên cơ quan anh luôn xoá bạn, block và nghĩ chơi những đứa chia sẻ bài viết tiêu cực về tôi, riết rồi đi làm xong toàn về nhà luôn không ai chơi hết. Nhiều năm trước khi đi chùa tôi thường nguyện rằng, không tìm người giỏi chỉ mong gặp người thương mình hết lòng. Ấy mà càng lúc tôi càng đòi hỏi nhiều, ngộ nhĩ. Cũng thú vị là sẽ đến một lúc, những người xa lạ lại trở thành gia đình của mình. Em yêu anh!", Đào Bá Lộc tâm sự về mối tình với bạn trai thứ 15.