Xôn xao đoạn clip Trang Nemo bị tạt nước, tác động vật lý vào mặt khi đang vui chơi cùng gia đình

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ lan truyền thông tin cùng đoạn clip ghi lại cảnh Hot girl bán hàng online - Trang Nemo bị hất nước và tát thẳng vào mặt.

Cụ thể, theo một số nguồn tin, Trang Nemo hiện đang có mặt tại Bến Tre. Có vẻ cô đi du lịch dịp Tết cùng bạn bè, người thân. Trong lúc đang vui chơi, ăn uống tại quán thì bất ngờ một người đàn ông đeo khẩu trang, đội mũ vành tròn đi vào, tiến tới tạt nước, đồng thời "gửi tặng" cô một cái bạt tai. Người này cũng không quên “dặn dò” Trang Nemo rằng: “Lần này là cảnh cáo thôi nha mày!”.

Clip Trang Nemo bị đánh (Nguồn: Facebook)

Nhiều người có mặt tại quán định can ngăn thì bị người đàn ông đe dọa, yêu cầu ngồi xuống. Về phía Trang Nemo, do quá bất ngờ trước hành động của nam thanh niên, cô không kịp phản kháng, chỉ ngơ ngác đứng dậy cầm điện thoại tính gọi cho ai đó. Ngay sau khi thực hiện hành động đánh người, nam thanh niên đã lập tức rời khỏi quán.

Người đàn ông bí ẩn đánh Trang Nemo

Trang Nemo ngẩn ngơ không hiểu sao bị tạt nước và ăn một bạt tai

Đoạn clip nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Bên cạnh những người chỉ trích hành vi đánh phụ nữ của nam thanh niên thì một bộ phận anti fan Trang Nemo lại tỏ ra hả hê, thích thú. Điều này khiến nhiều người cảm thấy bức xúc, phẫn nộ.

Một vài bình luận từ phía dân mạng: “Đàn ông thối”, “Đàn ông con trai mà đi đánh phụ nữ chân yếu tay mềm thế”, “Bả có làm gì sai đi nữa thì cũng có công an xử lý, ai lại đi đánh con nhà người ta thế kia”, “Đấm là phải”, “Có khi nào dàn cảnh không?”, “Cẩn thận bị Trang Nemo dắt mũi nha mọi người”...

Trang Nemo và Trần My từng khiến dân mạng nháo nhào một phen

Trước đó, Trang Nemo từng “đại chiến” với Trần My. Cả hai đều là hot girl bán hàng online có tiếng tên mạng xã hội. Đáng nói, khi Trần My tìm đến quán xin lỗi Trang Nemo vì đã sử dụng hình ảnh sản phẩm giảm cân mà chưa xin phép thì bất ngờ xảy ra ẩu đả. Một cô gái đi theo Trần My bị nhân viên quán Trang Nemo đánh hội đồng phải nhập viện.

Sự việc khiến Trang Nemo trở thành cái gai trong mắt cộng đồng mạng. Nhiều người kêu gọi tẩy chay, không mua hàng, thậm chí đặt hàng cho vui để quấy phá chuyện kinh doanh của Trang Nemo. Mới đây, cô nàng đã đăng tải clip xin lỗi nhưng bị bóc mẽ là giả tạo, đi hát hò ngay sau khi xin lỗi, thậm chí còn chế lời bài hát liên quan đến vụ ẩu đả.