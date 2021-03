Bố mẹ bé gái rơi từ tầng 12 chung cư được 'người hùng' cứu giúp ở đâu khi con gặp nạn?

Toàn bộ thông tin liên quan đến vụ việc bé gái N.P.H (3 tuổi) rơi từ tầng 12A chung cư thuộc đoạn đường Nguyễn Huy Tưởng (Thanh Xuân, Hà Nội) được nam tài xế xe bán tải Nguyễn Ngọc Mạnh nhanh trí cứu giúp vẫn đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận.





Bên cạnh việc gửi lời cảm ơn và thán phục trước hành động dũng cảm của ‘người hùng’ Nguyễn Ngọc Mạnh, cư dân mạng còn ra sức chỉ trích bố mẹ của bé gái vì đã sơ suất khi chăm con nhỏ.





Mới đây, thượng tá Đinh Tuấn Thành, Trưởng Công an quận Thanh Xuân đã chia sẻ lý do xảy ra vụ việc trên. Ông cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, gia đình cháu bé có khách đến chơi. Trong lúc bố mẹ tiễn khách xuống dưới sảnh chung cư, cháu H ở trong nhà đã trèo ra lan can và đu bám bên ngoài. Do đuối sức nên bé bị tuột tay rơi xuống từ tầng 12.

Khi bố mẹ quay trở vào nhà thì thấy người dân xung quanh hô hoán có cháy bé bị rơi thì chạy xuống luôn. Rất may mắn anh Mạnh đã nhanh trí trèo lên mái tôn và đỡ được cháu H. Sau cú ngã, bé gái chỉ bị thương nhẹ, hiện đang được nằm điều trị tại bệnh viện.

"Bản thân tôi khi nghe thông tin về sự việc cũng rất bàng hoàng. May mắn cháu bé đã được cứu giúp. Anh Mạnh nhìn thấy cháu lơ lửng trên tầng 12A đã bật người qua hàng rào chắn và đỡ được cháu bé, giảm sự va chạm mặt cháu với mái tôn" , ông Thành chia sẻ.





Cũng theo thượng tá Thành, đây là điều quá sức diệu kỳ, việc làm của anh Mạnh đáng để mọi người học tập, noi theo. Dự kiến khoảng 17h chiều ngày 1/3, Công an quận Thanh Xuân sẽ tiến hành khen thưởng đối với anh Nguyễn Ngọc Mạnh tại trụ sở công an Quận để biểu dương tấm gương người tốt việc tốt.