Đất Phương Nam là bộ phim truyền hình nổi tiếng với thế hệ khán giả 8 - 9X. Được chuyển thể từ tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi, Đất phương Nam ghi dấu ấn trong lòng người xem bởi lột tả chân thật đến từng chi tiết về cuộc sống cùng cực của nông dân Việt Nam dưới thời kỳ Pháp thuộc. Bộ phim đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả vì những câu chuyện mà nhân vật An chứng kiến.





Sau 24 năm lên sóng trên màn ảnh nhỏ, dàn diễn viên Đất phương Nam như Hùng Thuận, Phùng Ngọc, nghệ sĩ Lê Bình, nghệ sĩ Mạc Can… vẫn được khán giả yêu quý. Tuy nhiên, cuộc sống hiện tại của họ đã có nhiều thay đổi.





Diễn viên Hùng Thuận đảm nhận vai An trong Đất phương Nam từ khi anh mới 12 tuổi. Cho đến nay, khán giả khi nhìn thấy Hùng Thuận đều sẽ nhớ ngay đến cậu bé An. Trong phim An có cuộc sống khổ cực, mất mẹ, phải tha hương khắp nơi để tìm cha. Thời điểm đóng phim, diễn viên Hùng Thuận vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng nhờ tài năng thiên bẩm đã giúp anh có được một vai diễn để đời.





Sau vai chính trong Đất phương Nam, sự nghiệp diễn xuất của Hùng Thuận dường như dậm chân tại chỗ. Anh tham gia một vài vai phụ trong các bộ phim truyền hình như Hoa ngũ sắc, Nàng dâu bất đắc dĩ, Dòng đời… nhưng tên tuổi vẫn chỉ gắn liền với vai An. Năm 2008, Hùng Thuận kết với và có một cậu con trai, không lâu sau cặp đôi chia tay, anh trở về thuê nhà trọ sống cùng bố mẹ.





Song hành cùng Hùng Thuận trong Đất phương Nam là Phùng Ngọc - đảm nhận vai Cò. Cậu bé có gương mặt sáng sủa, điển trai ghi đậm dấu ấn trong lòng khán giả. Sau Đất phương Nam, Phùng Ngọc cùng cha về Bình Dương tiếp tục cuộc sống thường ngày. Anh cũng tham gia một vài vai nhỏ trong Đôi bạn, Cầu thang tối, Bình minh châu thổ, Ông nội và cháu đích tôn. Tuy nhiên, sự nghiệp phim ảnh của “Cò” không kéo dài, Phùng Ngọc chuyển hướng sang ngành nghề khác để mưu sinh.





Hiện tại, Phùng Ngọc khiến nhiều khán giả phải bất ngờ khi có thông tin anh phải lang bạt, chạy xe ôm kiếm tiền. Ngoại hình của Phùng Ngọc khác xa ngày xưa. Anh từng chia sẻ rằng sau Đất phương Nam, bản thân đi theo cha vào Bình Dương. Bản thân Phùng Ngọc không được ai định hướng theo nghiệp diễn, ngoại hình thay đổi nên không có can đảm xuất hiện trên truyền hình. Dần dần, không còn ai mời Phùng Ngọc tham gia đóng phim nữa.





Cố nghệ sĩ Lê Bình hóa thân thành Tư Lại, người nông dân miền Tây Nam bộ dưới thời Pháp đô hộ. Ông đã khắc họa thành công một nhân vật chân chất, có phần khắc khổ trong Đất phương Nam. Sự khắc khổ ấy dường như đã ám vào cuộc đời của nghệ sĩ Lê Bình ngoài đời thực.





Sau khi ly hôn với người vợ nghiện cờ bạc, nghệ sĩ Lê Bình lâm vào cảnh túng thiếu. Ông có hai người con thì con trai cả không may bị tai qua đời, con trai thứ thì sống trong trại cai nghiện. Ngày 1/5/2019, nghệ sĩ Lê Bình trút hơi thở cuối cùng sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư phổi. Những năm nơi cuối đời, ông vẫn phải nhờ người con nuôi chăm sóc, tiền viện phí cũng được các nghệ sĩ cùng nhau quyên góp.





Nghệ sĩ Mạc Can cũng có cuộc sống vất vả, bươn chải đầy khó khăn. Vai diễn Ba Phi trong Đất phương Nam do nghệ sĩ Mạc Can thủ vai đã nhận được tình yêu mến của khán giả. Bên cạnh đóng phim, ông còn thử sức ở vai trò viết lách, ảo thuật gia nhưng đều không gây dựng được chỗ đứng.





Tháng 1/2021, một người quen của nghệ sĩ Mạc Can cho biết Hiện tại, sức khỏe của ông khá yếu, không thể tự đi lại hay ngồi lâu được. Trí nhớ của nam nghệ sĩ cũng kém, lúc nhớ lúc quên, mọi hoạt động sinh hoạt đều phải có người hỗ trợ. Được biết, nghệ sĩ Mạc Can đang sống ở nhà người em gái tại Hóc Môn, TP HCM.





Trước khi tham gia Đất phương Nam với nhân vật Tư Võ Tòng, diễn viên Lê Quang đã từng tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như Nước mắt giang hồ, Vĩnh biệt Cali. Sau Đất phương Nam, nam diễn viên cũng được mời góp mặt trong một số phim như Viên ngọc Côn Sơn, Trùng Quang tâm sử, Người Bình Xuyên…





Lê Quang từng có cuộc sống khó khăn khi nền điện ảnh nước nhà thoái trào. Do say mê đóng phim nên Lê Quang bỏ bê việc kinh doanh đến lúc phá sản, cát -xê phim cũng không được bao nhiêu anh trắng tay. Từ đó, Lê Quang phải bươn chải làm thêm nhiều nghề khác như chạy xe ôm, dệt thảm, phụ hồ đến hát hội chợ, quán bar… khiến khán giả không khỏi xót xa.