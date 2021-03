Sao nữ đình đám ‘Hạ cánh nơi anh’, người đẹp có gần 500 tỷ sẵn sàng đóng ‘cảnh nóng thật từ A đến Z’

Son Ye Jin, nữ diễn viên xinh đẹp được mệnh danh là “tình đầu quốc dân” nhờ những vai diễn trong Hạ Cánh Nơi Anh, Hương mùa hè, Cổ điển… Với mong muốn được hóa thân thành nhiều nhân vật, trải nghiệm các cung bậc cảm xúc khác nhau nên Son Ye Jin cũng không ngần ngại đóng cảnh nóng cùng các sao nam đình đám Kbiz.





Trong bộ phim “Bản giao hưởng tình yêu” (2002), Son Ye Jin đã có những cảnh rất quyến rũ ở bể bơi, khoe thân hình chuẩn siêu mẫu. Cô tâm niệm rằng một diễn viên phải tự thử thách chính mình. Son Ye Jin luôn tự mình đảm nhận các cảnh quay khoe da thịt không cần diễn viên đóng thế. Cô chưa từng lo sợ điều này sẽ khiến khán giả quay lưng với mình bởi hi sinh vì nghệ thuật để vai diễn được hoàn hảo nhất là điều cần thiết.





Năm 2005, cả châu Á như bùng nổ trước những cảnh nóng của Son Ye Jin trong Tuyết tháng tư. Nhiều cảnh phim buộc Son Ye Jin chỉ mặc nội y, khoe vẻ đẹp hình thể gợi cảm. Đặc biệt là những cảnh ân ái của cặp diễn viên chính chân thực đến mức đông đảo khán giả phải “sốc”. Không ai nghĩ rằng “ngọc nữ” Son Ye Jin có thể táo bạo đến vậy. Vai diễn này đã giúp cô đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất trong Liên hoan phim Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 51. Tên tuổi và danh tiếng của Son Ye Jin cũng đạt đỉnh cao khi mới 23 tuổi.





Số lượng cảnh nóng của Son Ye Jin tăng đều theo thời gian. Một số bộ phim cô tham gia như My Wife Got Married (2008), Open City (2008), White Night (2009), Bad guys always die (2016)... đều có những cảnh nóng với loạt nam thần Lee Min Ho, Kim Nam Gil hay bạn trai Hyun Bin.





Về độ giàu có, Son Ye Jin là một trong những sao nữ có mức cát-xê cao ngất ngưởng. Trung bình mỗi tập phim cô thu về hơn 2 tỷ đồng. Nếu một bộ phim truyền hình có 16 tập, Son Ye Jin sẽ bỏ túi hơn 32 tỷ đồng. Mảng điện ảnh thì Son Ye Jin nhận khoảng 8 đến 12 tỷ đồng cho một bộ phim. Chưa tính đến tiền quảng cáo, PR, gương mặt đại diện cho các nhãn hàng đình đám, Son Ye Jin thực sự kiếm về số tiền khổng lồ.





Mới đây, cặp đôi “phim giả tình thật” Son Ye Jin và Hyun Bin xác nhận đang hẹn hò khiến người hâm mộ vô cùng hạnh phúc. Cặp đôi đã có màn kết hợp đầy ăn ý trong “Hạ cánh nơi anh”.