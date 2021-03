Ngày 14/3 vừa qua, thông tin tiến sĩ Nguyễn Huy Tuệ, chồng NSND Minh Hằng qua đời vì bạo bệnh khiến nhiều người vô cùng thương tiếc. Được biết, tiến sĩ Nguyễn Huy Tuệ là chồng thứ hai của nữ nghệ sĩ Minh Hằng. Trước khi đi thêm bước nữa, cô đã sống lẻ bóng suốt 25 năm và Huy Tuệ từng theo đuổi cô suốt 8 năm trời.





Bốn ngày sau khi lễ tang của chồng được diễn ra, NSND Minh Hằng đã thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn đến các cơ quan đoàn thể, bạn bè, người thân, đồng nghiệp… đã bớt chút thời gian tới tiễn đưa chồng cô - tiến sĩ Nguyễn Huy Tuệ về nơi an nghỉ cuối cùng.





Dưới bài viết của NSND Minh Hằng, rất nhiều đồng nghiệp thân thiết đã gửi lời chia buồn, động viên tới nữ nghệ sĩ, mong cô sớm vượt qua nỗi mất mát. Thu Quỳnh, hậu bối của NSND Minh Hằng tại nhà hát nhắn nhủ: “Ông an yên rồi. Con mong u nhiều sức khỏe nhé!”.





MC Thảo Vân, vợ cũ của NSND Công Lý cũng động viên: “Giữ sức khỏe cho anh an lòng chị nhé!”, NSUT Vân Dung nói: “Chị yêu nhớ giữ sức khỏe và an nhiên nhé chị. Anh lúc nào cũng ở bên chị và mong nhìn chị bình yên!”, diễn viên Trà My cùng nhiều nghệ sĩ khác cũng động viên NSND Minh Hằng cố gắng giữ gìn sức khỏe.





Trước sự động viên, chia sẻ nỗi buồn của bạn bè, anh chị em nghệ sĩ thân thiết, NSND Minh Hằng nén nỗi đau gửi lời cảm ơn chân thành nhất. Sau mỗi dòng bình luận, NSND Minh Hằng đều thả nhãn dán mặt khóc khiến ai cũng phải xót xa, đau lòng.