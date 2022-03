Á hậu 1 Miss Universe 2017 ngỏ ý muốn làm giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, khen ngợi 1 nàng hậu

Mới đây, Laura González, á hậu 1 cuộc thi Miss Universe 2017 đã livestream giao lưu cùng người hâm mộ trên trang TikTok cá nhân. Đáng chú ý, người đẹp đã bày tỏ mong muốn được góp mặt trong thành phần ban giám khảo tại Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Á hậu 1 Miss Universe 2017 ngỏ ý muốn được về Việt Nam làm giám khảo

Cô hào hứng chia sẻ rằng: "Chế muốn làm Giám khảo tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Chế nhất định sẽ chọn ra cô gái tốt nhất, thiệt luôn, chế sẽ dùng hết công lực dành cho nó". Khi có khán giả nhắc đến H'hen Niê, đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2018, Laura González đã không giấu được sự thích thú khi đưa ra nhận định về nàng hậu người dân tộc Ê-đê.

H'hen Niê đang giữ kỷ lục lọt top cao nhất đối với các đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2018

"Đúng rồi, cái bà Miss Universe Việt Nam 2018 á, bà có tóc ngắn á, chế nói bà chất từ, rất tuyệt vời luôn. Chế tưởng đâu bả còn vô sâu hơn nữa kìa, đi xa hơn. Nhìn bà ngầu lắm, chế thích bả dữ thần. Chế thực sự kết màn thể hiện của bả", á hậu 1 Miss Universe 2017 nói.

Đông đảo người hâm mộ Việt Nam cũng hy vọng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm nay sẽ mời Laura González làm giám khảo. Một vài bình luận liên quan: "Gửi cái này cho Miss Universe Việt Nam nào các bạn", "Công nhận Việt Nam mình bây giờ nổi tiếng thật", "Chứng tỏ nhan sắc người đẹp nước ta không phải dạng vừa đâu", "Chế mà làm là nước có Top 3 luôn"...

Nhan sắc xinh đẹp của đại diện Colombia

Nhắc đến những cường quốc hoa hậu, Colombia đang dần vươn lên trở thành một đối thủ đáng gờm khi liên tiếp nhiều năm lọt top cao tại Miss Universe nói riêng và các cuộc thi sắc đẹp khác nói chung. Đại diện nước này đã 2 lần dành vương miện tại Hoa hậu Hoàn vũ năm 1958 và 2014. Kể từ năm 2014, các đại diện của Colombia liên tiếp được xướng tên tại Top 3.

Ngoài nụ cười, body săn chắc của Laura González cũng khiến nhiều lác mắt

Nối tiếp thành công của các đàn chị đi trước, Laura González đã xuất sắc dành vị trí Á hậu 1 tại Miss Universe 2017. Cô sinh năm 1995, cao 1m78, làm nghề người mẫu và diễn viên. Laura González sở hữu nụ cười rất đẹp và từng được các chuyên trang sắc đẹp dự đoán ngôi vị Hoa hậu.