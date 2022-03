Your browser does not support HTML5 video.

Clip siêu xe Mercedes gây tai nạn tại Quảng Ninh (Nguồn: 91.com.vn)

Chiều tối ngày 27/3, cộng đồng mạng bất ngờ lan truyền thông tin về vụ tai nạn vừa xảy ra tại Quảng Ninh.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào chiều cùng ngày tại đại lộ Hòa Bình, TP Móng Cái , tỉnh Quảng Ninh. Một số người có mặt tại hiện trường cho biết, lái xe Mercedes GLS điều khiển phương tiện trong trạng thái không bình thường. Sau khi đâm vào 1 nhà người dân bên đường, nam tài xế tiếp tục cho lùi xe và gây ra vụ tai nạn liên hoàn trên.

Theo quan sát tại hiện trường đã có thương vong về người và hư hỏng nhiều phương tiện oto và xe máy. Được biết, tài xế đã bỏ trốn khỏi ngay sau khi gây ra tai nạn.

Chiếc siêu xe được cho gây ra vụ tai nạn liên hoàn

Đáng nói, trên mạng xuất hiện rất nhiều hình ảnh được cho là do tài xế xe Mercedes gây ra. Cảnh tượng một người điều khiển xe máy bị đứt lìa một số bộ phận khiến dân mạng không khỏi ám ảnh và kinh hãi.

Không ít người đã để lại bình luận cầu nguyện cho những nạn nhân tai qua nạn khỏi, đồng thời chỉ trích tài xế siêu xe đã lái xe khi tinh thần không tỉnh táo. Một vài bình luận liên quan: "Không dám xem hết", "Khổ thân những người bị nạn", "Chạy xe kiểu gì mà ác chiến vậy", "Sau vụ xe Mercedes điên đâm liên hoàn này nghĩ đến oto hoảng không dám cầm tay lái luôn", "Tay, chân rời ra luôn ạ,nhìn ảnh ám ảnh luôn ý mọi người"....

Hiện vụ việc vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Tất cả thông tin trên đều được lan truyền trên mạng xã hội và chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật bài viết ngay khi có thêm thông tin từ cơ quan chức năng./