Mới đây, một chàng trai được cho là em họ của Hiền Hồ tiếp tục khiến dân mạng hoang mang khi đăng tải dòng trạng thái mập mờ, ẩn ý một điều gì đó sắp xảy ra. Cụ thể, trên trang Facebook cá nhân, người này chia sẻ bài viết có nội dung "50.000 USD" cùng hai từ "not over" (tạm dịch: chưa kết thúc). Dưới phần bình luận anh chàng còn viết: "Coming soon 27/3/2022".

Điều gì sẽ xảy ra vào ngày 27/3?

Nhiều người cho rằng anh đang ẩn ý sẽ tiết lộ chuyện đồng thời liên quan đến Hiền Hồ vào ngày 27/3 tới. Hai từ "not over" là em họ Hiền Hồ khẳng định drama tình ái vẫn chưa kết thúc. Còn số tiền "50.000 USD" vẫn khó giải đáp. Một số dân mạng cho rằng rất có thể đó là số tiền anh nhận được khi bán đứng chị họ.

Có tin đồn chính em họ là người bán đứng Hiền Hồ để nhận tiền hãm hại nữ ca sĩ

Chưa rõ thực hư ra sao, song đông đảo cư dân mạng đã để lại bình luận ngán ngẩm với "tình anh em", họ hàng trong nhà. Họ cho rằng anh chàng này "ác độc", "nham hiểm", "hám tiền", "vì tiền phản chị"... Một vài bình luận liên quan: "Nhất em họ", "Có e họ đáng đồng tiền bát gạo thế nhở", "Quả em họ chất lượng thật sự", "T ghét HH thật đấy nhưng mà có 50k bọ cũng làm được thì thật không còn gì để nói. Nghiệp lắm", "Cơm bồ mất dạy + khốn nạn là này nè, chơi xấu họ hàng luôn"...

Trước đó, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền một bài đăng nói về nguyên nhân loạt ảnh tình tứ của Hiền Hồ và đại gia U60 bị lộ. Ngay lập tức, đối tượng đáng nghi nhất chính là người em họ của nữ ca sĩ Gen Z. Theo nguồn tin này, chính người em họ đã "chôm" điện thoại của Hiền Hồ. Điều này hoàn toàn trùng khớp với việc người đẹp sinh năm 1997 thông báo mất điện thoại trước đây. Sau khi bị phát hiện qua camera, em họ đã phá khóa, sao lưu một số hình ảnh đời tư của chị họ rồi đem bán và dùng tiền tận hưởng cuộc sống giàu sang.

Hiền Hồ vẫn bặt vô âm tín gần 1 tuần nay

Tất cả những điều trên chỉ là phán đoán của một số cư dân mạng. Ngoài phát ngôn thẳng thắn của "anh em nương tựa", từ khi scandal nổ ra đến nay, Hiền Hồ vẫn khóa fanpage cá nhân, tắt tính năng bình luận trên mọi tài khoản mạng xã hội và không đưa ra bất cứ chia sẻ nào liên quan đến tin đồn cặp kè đại gia đã có vợ.