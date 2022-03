Sau 6 tháng kể từ khi phát hành ca khúc Queendom, Red Velvet sẽ chính thức trở lại đường đua KPOP tháng 3 với mini album The ReVe Festival 2022 cùng ca khúc chủ đề Feel the Rythm.

Được biết, Feel My Rhythm là một bài hát pop dance lấy cảm hứng từ Air On The G String của Bach, với giai điệu thanh lịch và tinh tế, beat trap mạnh mẽ và giọng hát tuyệt vời của các thành viên. Lời bài hát nói về việc tự do tận hưởng chuyến du hành xuyên không gian và thời gian cùng với bài hát, nhân đôi sức hấp dẫn về mặt concept của Red Velvet.

Bộ ảnh concept quảng bá cho mini album mới của Red Velvet khiến fans mê mẩn

Như thường lệ, sau khi thông báo lịch trình comeback, phía SM sẽ lần lượt tung ra bộ ảnh concept cho từng thành viên và cả nhóm. Sau ảnh teaser của Joy và Seulgi, tối ngày 9/3 vừa qua, bộ ảnh của 3 thành viên còn lại là Irene, Wendy và Yeri cho mini album The ReVe Festival 2022 đã chính thức được đăng tải.

Tiếp tục là concept "vũ công ba lê" nhưng mỗi cô nàng lại sở hữu một nét đẹp khác nhau khiến người hâm mộ không khỏi thích thú. Đặc biệt, "át chủ bài" Irene tiếp tục gây sốc visual với loạt hình cực đỉnh. Từ khi debut đến nay, người ta có thể chê bai tính cách, giọng hát, chiều cao của Irene nhưng tuyệt đối không thể dìm nhan sắc trời phú của cô nàng.

Góc nghiêng đẹp "khủng khiếp" của Irene

Irene trong tạo hình vũ công ba lê

Cô nàng rapper luôn khiến fans mê mẩn mỗi lần comeback

Trong lúc cộng đồng fan KPOP đang say đắm nhan sắc nữ thần thì người hâm mộ Irene nói riêng và Red Velvet nói chung lại cảm thấy bức xúc trước một hành động khó có thể bỏ qua của SM Entertainment. Theo đó, ở mục highlight trên Instagram của Red Velvet, ekip tạo từng mục highlight cho các thành viên khác nhưng trừ Irene, người sở hữu lượng fans đông nhất nhóm. Ngoài ra, bức hình quảng bá cho mini album lần này của Irene cũng bị cắt ghép "vô duyên", làm "biến dạng" gương mặt không góc chết.

Người hâm mộ thắc mắc lý do Irene không được tạo highlight cá nhân như các thành viên khác

"Sôi máu não" với màn cắt ảnh đi vào "lòng đất"

Một vài người hâm mộ Irene đã để lại bình luận bày tỏ: "Quen rồi! highlight còn không thêm thì cái này đã là gì đâu", "Tồi quá, highlight cũng không làm cho Rin Bùi", "Quá trời là mất dạy luôn", "Chị Ái Linh ra tín hiệu ét ô ét đi ạ để bọn em đến giải cứu", "Hơi thắc mắc là phần tin nổi bật không có mục của Irene", "Stan mình Irene đã quá quen rồi", "Không hiểu đội ngũ SM đang làm cái quái gì nữa?", "Nhìn có khác gì Red Velvet có 4 thành viên không?", "Ai không biết lại tưởng nhóm 4 người đấy!", "Làm ăn tử tế dùm đi SM"...

Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng scadal thái độ của Irene trước đó cũng có thể là nguyên nhân khiến SM không còn "mặn nồng", "o bế" cô nàng như xưa. Tuy nhiên, tất cả chỉ là suy đoán của cộng đồng mạng. Thực chất Irene đã bày tỏ sự hối lỗi, viết thư thay nhận khuyết điểm. Hậu scandal cô nàng vẫn luôn tham gia các hoạt động cùng 4 thành viên còn lại.