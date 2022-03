Hình ảnh thi thể Tangmo Nida 'Chiếc lá cuốn bay' bị phát tán, 'em gái' lên tiếng cầu xin một điều

Amena Pinit được cho là một trong những người em có mối quan hệ thân thiết với Tangmo Nida. Từ khi nữ diễn viên "Chiếc lá cuốn bay" qua đời, Amena luôn bày tỏ nỗi nhớ thương với đàn chị, đồng thời bức xúc với những kẻ có mặt trên chiếc phi thuyền buổi tối định mệnh ấy.

Amena tiết lộ Tangmo rất giỏi nhịn tiểu và kĩ tính nên chuyện cô té ngã vì đi vệ sinh phía sau đuôi tàu là điều không thể

Chia sẻ trên truyền hình hôm 27/2, Amena Pinit nghẹn ngào tiết lộ lời hứa dang dở của 2 chị em. Theo đó, vào tháng 1 vừa qua, Tangmo nhận bằng cử nhân, Amena đã đến chúc mừng, chụp ảnh chung vui cùng đàn chị. Cô cũng không quên nhắc Tangmo rằng: "Ngày 3/3 tới là ngày em nhận bằng Thạc sĩ, chị nhớ đến chung vui với em nhé".

Lời hứa còn chưa thực hiện được thì Tangmo đã mãi mãi ra đi để lại trong lòng Amena Pinit một vết thương khó chữa lành. Cô luôn luôn tin rằng cái chết của Tangmo có những ẩn khuất phía sau. Mới đây, Amena đã trả lời phỏng vấn và cầu xin cộng đồng mạng ngừng chia sẻ hình ảnh thi hài đàn chị.

Amena nhận bằng nhưng thiếu vắng chị Mo

"Thực sự em cảm ơn mọi người rất nhiều khi đã đòi lại công bằng cho chị Mo. Thế nhưng cũng xin hay giữ sự riêng tư cho P'Bird và làm ơn ngừng lan truyền hình ảnh của chị Mo. Em sẽ không xác nhận bất cứ điều gì nhưng cứ đi nói là "Đây là ảnh chị Mo, đây là ảnh chị Mo". Hãy xóa đi ạ. Nhớ đến chị với những bức hình xinh đẹp tốt hơn ạ. Cảm ơn rất nhiều!", Amena nói.

Liên quan đến vụ án nữ diễn viên "Chiếc lá cuốn bay", mới đây, cư dân mạng vô cùng phẫn nộ khi Anna, người quen cũng như quản lý của Tangmo tiết lộ câu nói máu lạnh Kratik, bạn thân đồng thời là quản lý có mặt trên phi thuyền lúc nữ diễn viên gặp nạn. Anna cho biết lần đầu gặp sau khi Tangmo qua đời, Kratik đã lạnh lùng nói: "Tao thực sự tức giận khi Mo (Tangmo) chết và đẩy hết gánh nặng về phía tao".

Mẹ Tangmo từ chối lời xin lỗi của Kratik

Cho đến hiện tại, nhiều người vẫn không hiểu những hành động, lời nói thiếu logic của Kratik. Cô luôn cho mình là nạn nhân, không biết chuyện bạn thân rơi thuyền, cũng không gọi điện báo tin cho gia đình Tangmo mà về thẳng nhà tắm rửa, ngủ với con trai. Đây cũng chính là lý do mẹ Tangmo không chấp nhận lời xin lỗi của Kratik.