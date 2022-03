'Mợ chảnh' Jeon Ji Hyun tậu thêm toà nhà thương mại, ước tính giá trị bất động sản hàng ngàn tỷ

Nguồn tin này cũng cho biết, toà nhà "mợ chảnh" vừa mua có tổng cộng 3 tầng với diện tích sàn 5098m2 được xây dựng bởi AM Plus Asset Development, một nhà phát triển bất động sản do Tập đoàn Aekyung và Hiệp hội viện trợ quân sự đồng thành lập. Hiện tại, cửa hàng có tên LG Best Shop, chuyên bán các đồ điện tử của LG, đã ký hợp đồng thuê toàn bộ căn nhà trong 10 năm với giá 600 triệu won (khoảng 11,8 tỷ đồng) từ tháng 3/2019.

Jeon Ji Hyun tiếp tục tậu bất động sản nâng tổng giá trị đầu tư lên hơn 1000 tỷ đồng

Jeon Ji Hyun đã hoàn tất việc đăng ký chuyển quyền sở hữu chỉ 3 tuần sau khi ký hợp đồng mua bán vào ngày 4/2/2022. Tại thời điểm mua, do Ngân hàng Shinhan đã thiết lập quyền sở hữu cơ sở hạ tầng tối đa 33,6 tỷ won (120% số tiền cho vay thông thường) tại tòa nhà này, ước tính số tiền mua thực tế là 22,5 tỷ won và số tiền cho vay thế chấp bất động sản là 28 tỷ won.

Vào tháng 9 năm ngoái, Jeon Ji Hyun đã bán một tòa nhà thương mại 5 tầng ở phường Nonhyeon, quận Gangnam, Seoul với giá 23,5 tỷ won, cao hơn 14,9 tỷ won so với giá mua năm 2008. Người ta ước tính rằng nữ diễn viên “Vì Sao Đưa Anh Tới” đã tái đầu tư bất động sản bằng số lãi này.

Được biết, Jeon Ji Hyun đang sở hữu 4 bất động sản ở Seoul. Nếu không tính căn hộ IPark Samsung ở quận Gangnam thì còn lại là 3 bất động sản thương mại gồm tòa nhà ở phường Deungchon, quận Gangseo, tòa nhà ở phường Ichon, quận Yongsan, và toà nhà ở phường Samsung, quận Gangnam. Hiện tại, ước tính giá trị của 3 bất động sản thương mại mà Jeon Ji Hyun sở hữu lên tới 88,8 tỷ won (~1 nghìn 655 tỷ VNĐ) tính theo giá mua.

Xinh đẹp, giàu có, quyền lực, Jeon Ji Hyun không thiếu thứ gì

Không ít cư dân mạng đã bày tỏ sự ngưỡng mộ trước mức độ giàu có, độ chịu chơi của Jeon Ji Hyun khi đầu tư số tiền khổng lồ vào bất động sản. Một vài bình luận bày tỏ: "Phú bà bất động sản dạo này hay làm Knet cay cú vì nhiều tiền lắm rồi đấy", "Chị đi làm diễn viên vì đam mê thôi, đi làm diễn viên lấy tiền mua túi xách thôi", "Rich từ trong phim tới ngoài đời", "Giỏi thực sự luôn ấy, đúng là có con mắt đầu tư, bảo sao người giàu thì vẫn sẽ mãi giàu", "Mợ Chảnh mãi đỉnh"...