Đêm muộn ngày 30/3, cộng đồng mạng chấn động trước thông tin một án mạng kinh hoàng được cho xảy ra tại một Bệnh viện ở TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Một số nguồn tin cho hay, người mẹ nghi bị trầm cảm đã ra tay sát hại đứa con mắc Covid-19 đang được điều trị tại bệnh viện rồi tử tự. Hình ảnh tại hiện trường khiến nhiều người không khỏi ám ảnh. Được biết, cả hai mẹ con đều đã qua đời ngay sau đó.

Dù chưa rõ thực hư câu chuyện như thế nào nhưng vụ việc lại một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về căn bệnh trầm cảm sau sinh của phụ nữ. Trước đó, dư luận từng chấn động với nhiều vụ việc mẹ chính tay giết con đẻ vì không kiểm soát được hành vi của bản thân.

Hiện trường vụ việc mẹ sát hại con rồi tử tự ở Chí Linh, Hải Dương (Ảnh: FB)

Trước đó, vào ngày 5/2 (tức mùng 5 Tết Nguyên Đán) tại TP.HCM, người thân phát hiện chị C. (34 tuổi, quê Sóc Trăng) và con gái khoảng 7 tháng tử vong trong nhà trọ ở quận Bình Tân. Chị C. tử vong trong tư thế treo cổ, còn con gái nằm trong máy giặt. Theo Tuoitre Online, chị C. là công nhân, chồng chạy xe ba gác. Trước khi xảy ra vụ án thương tâm, chị C. có những dấu hiệu bị trầm cảm.

Vụ mẹ treo cổ, con tử vong trong máy giặt khiến người ở lại day dứt

Vụ việc mẹ dìm chết con nhỏ khiến dân mạng rúng động. Theo đó, chị L.H.T (SN 1996, ngụ P. Lộc Phát, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng) bực tức khi con trai không chịu ngủ nên đã bé bé L.T.Đ mới 9 tháng tuổi vào nhà tắm dìm trong xô nước rồi bỏ đi. Đến lúc không còn nghe con khóc, chị T. nói với em cùng ra xem thì phát hiện bé đã mất. Được biết, chị T. mắc bệnh trầm cảm hơn 2 năm.

Một vụ việc khác cũng nhận được sự quan tâm từ đông đảo công chúng đó là vụ một người mẹ Hà Nội sát hại con ruột, rồi tạo hiện trường giả. Cụ thể, giữa tháng 6/2017, cháu V.V.A (35 ngày tuổi, ở Thạch Thất, Hà Nội) khóc được mẹ cho bú và ngủ. Tuy nhiên, do bị trầm cảm nặng xuất hiện suy nghĩ tiêu cực nên chị P.T.T (SN 1998, mẹ ruột cháu bé) đã bế con ra gần cầu thang lối đi tầng 2. Thấy có chậu tắm cho con đầy nước, chị liền thả cháu trong tư thế úp mặt. Thực hiện xong hành vi, chị T. đi lên tầng 2 rồi viết dòng chữ “Tao sẽ giết cháu mày” rồi đi ngủ như chưa có gì xảy ra.

Mẹ giết con rồi tạo hiện trường giả ở Hà Nội

Trầm cảm sau sinh là căn bệnh nguy hiểm mà bất cứ phụ nữ nào cũng có thể mắc phải. Tùy vào tình trạng bệnh mà các bà mẹ có những triệu chứng, hành vi khác nhau, nghiêm trọng nhất là tự sát và giết con. Hầu hết nguyên nhân đều do căng thẳng, stress, ngoài ra còn do thay đổi hoocmon, môi trường sinh sống… Ngay khi thấy các triệu chứng lạ, người thân nên đưa các bà mẹ bỉm sữa đi khám, điều trị sớm nhất để tránh các sự việc đau lòng.